أسامة كمال: 30 يونيو أنقذت مصر.. وبيان 3 يوليو لحظة فارقة في تاريخ الوطن

استعاد الإعلامي أسامة كمال كواليس الأيام التي سبقت بيان 3 يوليو 2013، مؤكدًا أن ثورة 30 يونيو كانت معركة من أجل الحفاظ على الدولة المصرية، وأن ملايين المصريين خرجوا إلى الشوارع دفاعًا عن وطنهم في مواجهة ما وصفه بمخططات جماعة الإخوان.

وقال كمال، خلال تقديمه برنامج «مساء DMC»، إن الأوضاع في تلك الفترة كانت شديدة التوتر، مع تصاعد التهديدات وأجواء التحريض، مشيرًا إلى أن الإعلاميين والسياسيين كانوا ضمن قوائم استهداف، إلا أن ذلك لم يمنعهم من مواصلة أداء دورهم.

وأضاف أن المصريين ظلوا متمسكين بمطالبهم حتى صدور بيان الثالث من يوليو، مؤكدًا أن اللحظة التي ظهر فيها وزير الدفاع آنذاك الفريق أول عبد الفتاح السيسي محاطًا برموز وممثلي القوى الوطنية والدينية كانت نقطة تحول فارقة في تاريخ البلاد.

وأشار أسامة كمال إلى أن كثيرًا من الأجيال الجديدة لم تعش أحداث 30 يونيو، مؤكدًا أن ما جرى لم يكن مجرد خلاف سياسي، بل كان معركة للحفاظ على الدولة المصرية ووحدتها واستقرارها، معتبرًا أن تلك المرحلة ستظل واحدة من أهم المحطات في تاريخ مصر الحديث.