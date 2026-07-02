محمد موسى : ثورة 30 يونيو كتبت شهادة وفاة مخطط اختطاف الدولة المصرية

أكد الإعلامي محمد موسى أن ذكرى ثورة 30 يونيو تمثل محطة وطنية فارقة تستوجب استحضار حقائق التاريخ، باعتبارها اللحظة التي حسم فيها الشعب المصري مصيره، وحمى دولته من مخطط استهدف هويتها ومؤسساتها.



وقال موسى خلال تقديم برنامجه "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، إن الثلاثين من يونيو لم تكن مجرد مناسبة عابرة في سجل الأحداث، وإنما ملحمة وطنية أبهرت العالم، بعدما خرج ملايين المصريين إلى الشوارع والميادين في مشهد غير مسبوق، معلنين رفضهم لمحاولات اختطاف الدولة، ومؤكدين تمسكهم بهويتهم الوطنية.

وأضاف أن ثورة 30 يونيو وجهت الضربة القاضية لمشروع جماعة الإخوان الإرهابية، مؤكدًا أن استمرارها في الحكم كان سيقود البلاد إلى مصير بالغ الخطورة، لولا وعي الشعب المصري واصطفافه خلف مؤسسات الدولة الوطنية والقوات المسلحة، وهو ما غيّر مسار الأحداث وأنقذ الوطن.

وأوضح موسى أن تلاحم المصريين ووحدة صفهم خلال تلك المرحلة شكّلا نقطة التحول الحقيقية في تاريخ الدولة الحديثة، ورسخا نموذجًا وطنيًا في مواجهة محاولات نشر الفوضى والشائعات وتقويض الثقة بين الشعب ومؤسساته.

وأشار إلى أن ما تحقق من أمن واستقرار، وما تشهده مصر اليوم من مشروعات وتنمية في إطار الجمهورية الجديدة، هو امتداد مباشر لنجاح ثورة 30 يونيو في استعادة الدولة وتهيئة المناخ اللازم لبناء المستقبل.

واختتم محمد موسى بالتأكيد على أن ثورة 30 يونيو ستظل رمزًا لاسترداد الإرادة الوطنية، والخط الأحمر الذي حمى الدولة المصرية، وأعاد الوطن إلى أبنائه، وأسقط كل المخططات التي استهدفت زعزعة استقراره.



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