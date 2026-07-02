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موعد فتح البنوك بعد إجازة 30 يونيو 2026 وعودة العمل بالفروع
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

موعد فتح البنوك بعد إجازة 30 يونيو 2026 وعودة العمل بالفروع

موعد فتح البنوك بعد إجازة 30 يونيو 2026 وعودة العمل بالفروع
موعد فتح البنوك بعد إجازة 30 يونيو 2026 وعودة العمل بالفروع
عبد الفتاح تركي

يتزايد اهتمام المواطنين خلال الساعات الحالية بمعرفة موعد عودة البنوك للعمل بعد انتهاء إجازة ذكرى ثورة 30 يونيو 2026، خاصةً مع احتياج عدد كبير من العملاء إلى إنهاء معاملاتهم البنكية داخل الفروع، سواء المتعلقة بالسحب والإيداع أو استخراج الخدمات المصرفية المختلفة، في وقت يواصل فيه القطاع المصرفي إتاحة العديد من الخدمات الرقمية التي يمكن استخدامها على مدار الساعة دون الحاجة إلى زيارة البنك.

موعد عودة البنوك للعمل بعد إجازة 30 يونيو 2026

يستأنف العمل بجميع فروع البنوك العاملة في مصر صباح يوم الأحد 5 يوليو 2026، وذلك عقب انتهاء الإجازة الرسمية التي أقرها البنك المركزي المصري بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو، والتي امتدت لثلاثة أيام متتالية، شملت يوم الخميس 2 يوليو، إلى جانب العطلتين الأسبوعيتين يومي الجمعة والسبت.

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وكانت البنوك قد بدأت عطلتها الرسمية اعتبارًا من يوم الخميس، تنفيذًا لقرار البنك المركزي المصري، على أن تعود جميع الفروع إلى استقبال العملاء وتقديم مختلف الخدمات المصرفية المعتادة مع بداية ساعات العمل الرسمية صباح الأحد 5 يوليو 2026.

قرار البنك المركزي بشأن إجازة البنوك

أعلن البنك المركزي المصري تعطيل العمل بجميع البنوك يوم الخميس 2 يوليو 2026، على أن يُستأنف العمل صباح الأحد 5 يوليو 2026، لتكون مدة الإجازة ثلاثة أيام متصلة تضم الخميس والجمعة والسبت، بما يتوافق مع الإجازة الرسمية المقررة بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.

ويهدف القرار إلى توحيد مواعيد الإجازات الرسمية في القطاع المصرفي مع باقي الجهات الحكومية، مع استمرار توفير الخدمات البنكية الإلكترونية التي تتيح للعملاء تنفيذ معاملاتهم المالية بسهولة طوال فترة العطلة.

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الخدمات المصرفية الرقمية مستمرة خلال الإجازة

أكد البنك المركزي المصري استمرار تشغيل الخدمات المصرفية الرقمية طوال فترة الإجازة دون توقف، بما يتيح للعملاء إجراء مختلف معاملاتهم المالية إلكترونيًا في أي وقت، دون الحاجة إلى التوجه إلى فروع البنوك.

وتشمل هذه الخدمات استخدام تطبيقات الموبايل البنكي والإنترنت البنكي، إلى جانب تنفيذ التحويلات المالية اللحظية بين الحسابات عبر تطبيق «إنستاباي»، بما يضمن استمرار تقديم الخدمات المصرفية الرقمية بكفاءة طوال أيام الإجازة.

سبب إجازة البنوك في 2 يوليو 2026

جاء قرار منح البنوك إجازة رسمية بالتزامن مع قرار مجلس الوزراء باعتبار يوم الخميس 2 يوليو 2026 إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، بالإضافة إلى شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، بدلًا من يوم الثلاثاء 30 يونيو، وذلك بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو.

ويأتي هذا الإجراء في إطار توحيد مواعيد الإجازات الرسمية بين مختلف مؤسسات الدولة، بما يسهم في تنظيم سير العمل داخل الجهات الحكومية والقطاع المصرفي.

الخدمات المتاحة عبر ماكينات الصراف الآلي خلال الإجازة

تواصل ماكينات الصراف الآلي ATM التابعة للبنوك تقديم خدماتها للعملاء على مدار فترة الإجازة والعطلة الأسبوعية، بما يسمح بإنجاز عدد من المعاملات المصرفية الأساسية دون الحاجة إلى زيارة الفروع.

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وتشمل الخدمات المتاحة عبر ماكينات الصراف الآلي سحب وإيداع الأموال وفقًا لإمكانات كل ماكينة، والاستعلام عن رصيد الحساب، وتحويل الأموال بين الحسابات، وسداد الفواتير والخدمات، بالإضافة إلى استخدام المحافظ الإلكترونية والتطبيقات المصرفية، بما يضمن استمرار حصول العملاء على الخدمات البنكية الأساسية طوال فترة الإجازة.

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