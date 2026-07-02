الوزراء يرصد تطور قطاع التنمية المحلية قبل "30 يونيو" وبعدها

يواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في إطار سلسلة "30 يونيو.. مسيرة وطن من التحديات إلى مسارات تنموية مستدامة"، استعراض أبرز ملامح التطور الذي شهدته مختلف قطاعات الدولة من واقع التحديات التي سبقت "30 يونيو"، إلى ما تحقق بعدها من إنجازات ملموسة وتنمية شاملة.

وفي هذا الإطار، نشر المركز الإعلامي إنفوجرافات تسلط الضوء على ما حققه قطاع التنمية المحلية من نقلة نوعية منذ ثورة 30 يونيو، باعتباره أحد القطاعات الهامة التي شهدت تحولات جوهرية أسهمت في تطوير منظومة الإدارة المحلية، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، ودعم جهود التنمية المستدامة بالمحافظات، بما انعكس على تحسين جودة الحياة وتعزيز مستوى الخدمات في مختلف أنحاء الجمهورية.

وتستعرض الإنفوجرافات أبرز التحديات التي واجهت قطاع التنمية المحلية قبل 30 يونيو، والتي تمثلت في اتساع الفجوات التنموية بين المناطق والقرى الأكثر احتياجًا، وكذلك ضعف كفاءة الإدارة المحلية، إلى جانب انتشار الأسواق العشوائية وضعف جودة الخدمات المحلية، بالإضافة إلى محدودية فرص العمل وضعف التنمية الاقتصادية المحلية.

وفي أعقاب ثورة 30 يونيو، تبنت الدولة رؤية متكاملة لتطوير منظومة التنمية المحلية، ارتكزت على تحسين جودة الحياة بالمناطق الأكثر احتياجًا، وتطوير الخدمات المحلية، والتوسع في التحول الرقمي، ودعم التنمية الاقتصادية المحلية، بما يسهم في تحقيق تنمية متوازنة ومستدامة في مختلف المحافظات.

وأظهرت الإنفوجرافات ما تحقق في إطار تحسين جودة الحياة بالمناطق الأكثر احتياجًا، حيث يجرى تطوير 1477 قرية ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، استفاد منها 18 مليون مواطن، إلى جانب تنفيذ استثمارات بقيمة 32 مليار جنيه من خلال برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر منذ عام 2018، استفاد منها 8 ملايين مواطن.

كما شهدت منظومة الخدمات المحلية نقلة نوعية في إطار التحول الرقمي وتطوير الخدمات، من خلال إنشاء وتطوير وميكنة 343 مركزًا تكنولوجيًا، وتنفيذ 332 مجمع خدمات حكومية، فضلًا عن حل 151.7 ألف شكوى عبر مبادرة "صوتك مسموع" بنسبة إنجاز 97.2% منذ بداية المبادرة وحتى الآن.

وعلى صعيد تطوير الخدمات العامة، تم الانتهاء من تطوير 249 سوقًا، وجارٍ تطوير 142 سوقًا، ومن المستهدف تطوير 332 سوقًا خلال 2026/2027، ضمن خطة لتحديث الأسواق الرسمية والعشوائية والجملة، كما يجري تطوير ورفع كفاءة 42 مجزرًا حكوميًا، في 21 محافظة، وقد تم تسليم 37 مجزرًا، منها 5 مجازر دخلت مرحلة التشغيل والاستثمار الفعلي.

كما تناولت الإنفوجرافات جهود دعم التنمية الاقتصادية المحلية وخلق فرص العمل، حيث تم تنفيذ 234.1 ألف مشروع من خلال مبادرة "مشروعك"، وفرت 1.42 مليون فرصة عمل خلال الفترة من 2015 حتى يونيو 2026، إلى جانب إتاحة قروض ميسرة بقيمة 295 مليون جنيه عبر صندوق التنمية المحلية، وفرت 33.6 ألف فرصة عمل خلال الفترة من 2014 حتى يونيو 2026.

وإلى جانب ما سبق تم تطوير منظومة النقل العام والتحول إلى النقل النظيف، عبر تحويل وتشغيل 754 أتوبيس نقل عام للعمل بالغاز الطبيعي، وتوريد وتشغيل 110 أتوبيسات كهربائية بالقاهرة والإسكندرية.

ويجسد ما تحقق في قطاع التنمية المحلية منذ ثورة 30 يونيو مواصلة الدولة جهودها لتحقيق تنمية محلية شاملة ومستدامة، من خلال الارتقاء بجودة الحياة، وتطوير الخدمات، وتعزيز كفاءة الإدارة المحلية، ودعم التنمية الاقتصادية، بما يسهم في تحقيق التنمية المتوازنة ورفع مستوى معيشة المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية.