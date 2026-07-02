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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: ثورة 30 يونيو أنقذت الوطن.. وبيان 3 يوليو وضع أسس جمهورية جديدة

مجلس النواب
مجلس النواب
عبد الرحمن سرحان

أكد النائب عبد اللطيف أبو الشيخ، عضو مجلس النواب، أن ثورة 30 يونيو وبيان 3 يوليو يمثلان محطتين وطنيتين متكاملتين في تاريخ الدولة المصرية، بعدما عبر الشعب المصري عن إرادته الحرة في استعادة دولته، لترسم مؤسسات الدولة عبر بيان 3 يوليو خريطة طريق أعادت الاستقرار وأطلقت مسيرة بناء الجمهورية الجديدة.

ثورة 30 يونيو وجهوا رسالة واضحة برفض الفوضى

وقال أبو الشيخ إن ملايين المصريين الذين خرجوا في ثورة 30 يونيو وجهوا رسالة واضحة برفض الفوضى ومحاولات اختطاف مؤسسات الدولة، ليأتي بيان 3 يوليو استجابة للإرادة الشعبية، ويؤسس لمرحلة جديدة تقوم على الحفاظ على الدولة الوطنية، وصون مؤسساتها، وترسيخ مبادئ المواطنة وسيادة القانون.

وأضاف عضو مجلس النواب أن ما تحقق منذ ذلك التاريخ يؤكد نجاح الدولة المصرية في تحويل التحديات إلى فرص حقيقية للتنمية، من خلال تنفيذ مشروعات قومية كبرى في مختلف القطاعات، والتوسع في إنشاء المدن الجديدة، وتطوير البنية التحتية، وشبكات الطرق والكباري، وتحديث منظومة النقل، بما عزز قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود في مواجهة المتغيرات الإقليمية والدولية.

وأشار إلى أن الجمهورية الجديدة لم تكن مجرد شعار، بل مشروع وطني متكامل انعكس في المبادرات الرئاسية، وعلى رأسها "حياة كريمة"، التي أحدثت نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين داخل القرى والريف، إلى جانب الاهتمام بملفات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويحسن جودة الحياة.

وأوضح أبو الشيخ أن الإنجازات التي تشهدها مصر جاءت بفضل تماسك مؤسسات الدولة، والتضحيات الكبيرة التي قدمها رجال القوات المسلحة والشرطة في مواجهة الإرهاب، حتى نجحت الدولة في فرض الأمن والاستقرار وتهيئة المناخ المناسب للتنمية وجذب الاستثمارات.

بيان ٣ يوليو

وشدد عضو مجلس النواب على أن ذكرى ثورة 30 يونيو وبيان 3 يوليو تجسد انتصار الإرادة الوطنية ووحدة الشعب مع مؤسسات الدولة، مؤكدًا أن الحفاظ على ما تحقق من إنجازات يتطلب استمرار العمل والإنتاج، وتعزيز الوعي الوطني، والالتفاف خلف القيادة السياسية لاستكمال مسيرة البناء وتحقيق التنمية المستدامة.

واختتم النائب عبد اللطيف أبو الشيخ بيانه بتوجيه التحية للشعب المصري في ذكرى ثورة 30 يونيو وبيان 3 يوليو، مؤكدًا أن هاتين المناسبتين ستظلان شاهدتين على قدرة المصريين على حماية دولتهم، والانطلاق بها نحو مستقبل أكثر أمنًا واستقرارًا وازدهارًا.

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