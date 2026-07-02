نائبة: “اطمن” و”اطمن على الآخر” تعززان الأمن الرقمي للأطفال وتمكنان الأسر من حمايتهم إلكترونيًا

أشادت النائبة عبير عطاالله، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، بالإطلاق الرسمي لخدمتي “اطمن” و"اطمن على الآخر”، مؤكدة أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في جهود الدولة لحماية الأطفال على الإنترنت، وتعكس حرصها على بناء بيئة رقمية آمنة تواكب التطور التكنولوجي وتحافظ على سلامة النشء.

وأكدت النائبة أن الخدمتين توفران حلولًا رقمية مبتكرة تساعد على تعزيز الاستخدام الآمن للإنترنت، والحد من المخاطر التي قد يتعرض لها الأطفال، مثل المحتوى غير الملائم، والتنمر الإلكتروني، والاستغلال عبر الإنترنت، إلى جانب تمكين أولياء الأمور من متابعة الأبناء بصورة أكثر فاعلية وتعزيز ثقافة الاستخدام المسؤول للتكنولوجيا.

وأوضحت أن خدمات الحماية الرقمية أصبحت ضرورة ملحة في ظل التوسع الكبير في استخدام الأطفال للهواتف الذكية ومنصات التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أن الدولة تسير بخطى ثابتة نحو توظيف التكنولوجيا لخدمة المجتمع، ليس فقط من خلال التحول الرقمي، وإنما أيضًا عبر توفير أدوات عملية لحماية الأسرة المصرية وتعزيز الأمن الرقمي للأطفال.

وأضافت النائبة عبير عطا الله أن القيادة السياسية تضع بناء الإنسان المصري في مقدمة أولوياتها، وأن حماية الأطفال في البيئة الرقمية أصبحت أحد المحاور الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدة أن إطلاق هاتين الخدمتين يعكس نجاح التعاون بين مؤسسات الدولة في تطوير خدمات رقمية حديثة تستجيب لمتطلبات العصر وتواكب أفضل الممارسات العالمية.

وأشارت النائبة إلى أن الاشتراك في خدمتي “اطمن” و"اطمن على الآخر”متاح من خلال فروع شركات المحمول الأربع، أو عبر التطبيقات الرسمية لشركات الاتصالات، بما يتيح لأولياء الأمور تفعيل الخدمة بسهولة والاستفادة من أدوات الحماية الرقمية المخصصة للأطفال، وهو ما يسهم في توسيع نطاق الاستفادة من هذه المبادرة الوطنية.

وشددت النائبة عبير عطاالله على أن حماية الأطفال في العصر الرقمي لم تعد خيارًا، بل أصبحت مسؤولية وطنية مشتركة تتطلب تكامل الأدوار بين الأسرة، والمدرسة، ومؤسسات الدولة، وشركات التكنولوجيا والاتصالات، إلى جانب مواصلة تطوير التشريعات، وتعزيز الوعي المجتمعي، ودعم المبادرات التي توفر بيئة إلكترونية آمنة للأجيال الجديدة.

واختتمت تصريحها بالتأكيد على أن الاستثمار الحقيقي في المستقبل يبدأ بحماية الأطفال وتمكينهم من الاستفادة من التكنولوجيا بصورة آمنة وواعية، بما يسهم في إعداد جيل قادر على قيادة مسيرة التحول الرقمي ودعم مسيرة التنمية في الجمهورية الجديدة