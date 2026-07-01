"تنظيم الاتصالات" يزف بشرى للأسر المصرية.. خدمات "اطمن" لحماية الأطفال متاحة مجانًا

أكد المهندس محمد إبراهيم، النائب التنفيذي والمتحدث الرسمي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن خدمات "اطمن" لتوفير بيئة رقمية آمنة للأطفال أصبحت متاحة لجميع المواطنين اعتباراً من الأول من يوليو، بالتعاون مع شركات المحمول الأربع، مشيراً إلى أن تفعيل الخدمة يتم بسهولة سواء من خلال فروع شركات الاتصالات أو عبر التطبيقات الإلكترونية الخاصة بها، مثل "ماي وي"، و"أنا فودافون"، و"ماي أورنج"، و"ماي اتصالات".

التحكم الكامل في اختيار وتفعيل الباقة

وقال إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc" مع الإعلامي أسامة كمال، إن الاستفادة من الخدمة تتطلب أن يكون خط المحمول المستخدم من قبل الطفل مسجلاً باسم ولي الأمر، حتى يتمكن من التحكم الكامل في اختيار وتفعيل الباقة المناسبة لابنه أو ابنته.

وأضاف أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات طرح خدمتين تناسبان مختلف الفئات العمرية، الأولى هي "اطمن"، وتوفر إنترنت آمناً من خلال حجب المحتوى غير الملائم، وتصفية نتائج محركات البحث، ومنع الوصول إلى المواقع التي قد تحتوي على برمجيات خبيثة أو فيروسات.

مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي

وتابع أن الخدمة الثانية، "اطمن على الآخر"، تضم جميع مزايا خدمة "اطمن"، إلى جانب تقييد الوصول إلى مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي، بما يضمن توفير بيئة رقمية أكثر أماناً للأطفال.

وزف المتحدث الرسمي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بشرى للأسر المصرية، مؤكداً أن هذه الخدمات تُقدم حالياً بشكل مجاني بالكامل خلال الفترة التجريبية، موضحاً أن الدولة تتحمل التكلفة الكاملة لتشغيل الخدمة بهدف تشجيع الأسر على الاستفادة منها.

استمرار مجانية الخدمة

ورداً على مقترحات استمرار مجانية الخدمة بشكل دائم، أكد إبراهيم أن جميع المقترحات محل دراسة، مشدداً على أن الهدف الأساسي الذي يجمع بين الدولة والمجتمع يتمثل في توفير إنترنت آمن يحمي الأطفال والشباب المصري من المخاطر الرقمية.