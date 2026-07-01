القومي لتنظيم الاتصالات: إطلاق خدمات "اطمن" لحماية الأطفال من مخاطر الإنترنت والسوشيال ميديا

أعلن المهندس محمد إبراهيم، النائب التنفيذي والمتحدث الرسمي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، الإطلاق الرسمي لخدمات توفير بيئة رقمية آمنة للأطفال في مصر اعتباراً من الأول من يوليو، بالتعاون مع شركات المحمول الأربع، مؤكداً أن هذه الخطوة جاءت تتويجاً لحوار مجتمعي واسع واستجابة لمطالب الأسر المصرية بحماية أبنائها من المخاطر الرقمية.

الفئات العمرية للأطفال

وقال محمد إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc" مع الإعلامي أسامة كمال، إن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات طرح خيارين أمام أولياء الأمور بما يتناسب مع مختلف الفئات العمرية للأطفال.

وأوضح أن الخدمة الأولى، التي تحمل اسم "اطمن"، توفر إنترنت آمناً ومناسباً لعمر الطفل، من خلال حجب المحتوى غير الملائم، وتصفية نتائج محركات البحث لضمان ظهور نتائج آمنة، إلى جانب حظر المواقع التي قد تحتوي على برمجيات خبيثة أو فيروسات.

تقييد الوصول إلى مواقع وتطبيقات التواصل

وأضاف أن الخدمة الثانية، "اطمن على الآخر"، تضم جميع مميزات خدمة "اطمن"، مع إضافة خاصية تقييد الوصول إلى مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي، بما يتيح توفير بيئة رقمية مغلقة وآمنة للأطفال ويمنح أولياء الأمور مزيداً من الاطمئنان بشأن استخدام أبنائهم للإنترنت.