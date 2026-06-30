اتصالات النواب توصي بباقات مخفضة للمصريين لا تزيد على 150 جنيه وتصفح المواقع الحكومية والتعليمية مجانا

اوصت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب برئاسة النائب احمد بدوي، علي أن تكون تصفح جميع المواقع الحكومية التي يتعامل معها المواطن مجانا ، وعمل باقات انترنت لدي جميع الشركات تتناسب مع محدودي الدخل ولاتزيد علي 150 جنيه ، واعتماد ان تكون جميع المواقع التعليمية مجانية وخطاب رسمي من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يؤكد ذلك وجدول زمني للتنفيذ .

وأضاف رئيس الاتصالات خلال اجتماع اللجنه المخصص لمناقشة عدد من طلبات الاحاطة الخاصة باسعار الانترنت وضعف الشبكات وتحسين جودة الخدمات، أن قطاع الاتصالات واعد ويحظى باهتمام كبير من الدولة، مشددًا على أن الأولوية القصوى ستظل دائمًا لمصلحة المواطن، من خلال تحسين جودة خدمات الاتصالات والإنترنت، والتوسع في البنية التحتية، والاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين، بما يواكب مسيرة التحول الرقمي والتنمية الشاملة ولدينا ثقة كبيرة في قيادات هذا القطاع الوطني.

وقالت النائبة ايرين سعيد مقدم طلب الاحاطة ان هناك عدد كبير من المواطنين اشتكوا من انتهاء باقات الإنترنت خلال أول 10 أيام من الشهر، وهو ما يضطرهم إلى تجديد الباقة أكثر من مرة، لتصبح تكلفة الإنترنت تستنزف جزءًا كبيرًا من دخل الأسرة.

وطالبت سعيد برد فعل واضح من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تجاه شكاوى المواطنين، وعدم الاكتفاء برصد المشكلات دون اتخاذ إجراءات حاسمة لتحسين الخدمة ، وأن أزمة الإنترنت أصبحت قضية مجتمعية تناولتها الأعمال الدرامية، بما يعكس حجم معاناة المواطنين مع سرعة نفاد الباقات وضعف جودة الخدمة.

التحول من شبكات الأسلاك النحاسية إلى شبكات الفايبر

وطالبت بالإسراع في استكمال التحول من شبكات الأسلاك النحاسية إلى شبكات الفايبر.

ورد ممثل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات باننا مش جايين ندافع لانه يهمنا في المقام الاول هو المواطن ، و احنا القطاع الوحيد اللي بنتعامل مع 100 مليون مواطن ولهذا تاتي اهميه خدمات الاتصالات.

وأكد:" ان التسعير في الاتصالات يكون بناء علي التكلفه وملوش علاقه بدخل المواطن والتسعير بناء علي التكلفه ، مشددا علي عدد من مكونات صناعة الاتصالات في مصر جزء كبير بيجي من الخارج جزء من مكونات الابراج بيكون انتاج شركات عالميه".

واضاف ممثل الاتصالات بان شركات الاتصالات تعمل في مصر منذ 28 سنه فاستحالة تكون في نوع من التعمد في احداث خلل في الفئة الحسابيه لدي المواطن الشركة ولكن الاستخدامات الخاطئة واستهلاك الباقات في تشغيل الفيديوهات يوثر بشكل كبير علي استهلاك الباقة.

وناقشت لجنة الاتصالات موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من النائبة إيرين سعيد بشأن عدم وجود رقابة فعالة على باقات الإنترنت في مصر، وزيادة أسعار الإنترنت الأرضي وآثاره الاقتصادية على المواطن المصري، إلى جانب طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد مصطفى كمال بشأن ضعف شبكات المحمول بقرى مركز ملوي بمحافظة المنيا.