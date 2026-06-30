برلماني يطالب الحكومة بسرعة استئناف العمل في 4 مستشفيات متوقفة بسوهاج: حق المواطن في العلاج لا يحتمل التأجيل

تقدم مصطفى مزيرق، عضو مجلس النواب، بطلب إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، للمطالبة بسرعة استئناف العمل بالمشروعات الصحية المتوقفة بمحافظة سوهاج، التي تشمل مستشفيات المراغة المركزي، والبلينا، والمنشأة، والعسيرات، مؤكدًا أن استكمال هذه المشروعات أصبح ضرورة ملحة لتخفيف معاناة المواطنين والارتقاء بالخدمات الصحية بالمحافظة.

وأوضح مزيرق، في بيان أن نسب التنفيذ في هذه المستشفيات تجاوزت 60%، إلا أن توقف الأعمال لفترات طويلة حرم مئات الآلاف من أبناء المحافظة من الحصول على خدمات صحية لائقة، كما تسبب في تعطيل الاستفادة من استثمارات ضخمة أنفقتها الدولة، فضلًا عن تعرض بعض الأعمال الإنشائية للتلف بمرور الوقت.

وأكد عضو مجلس النواب أن أهمية الطلب لا تقتصر على استكمال مبانٍ متوقفة، وإنما تمتد إلى إنقاذ منظومة الرعاية الصحية، خاصة في جنوب محافظة سوهاج، من خلال تخفيف الضغط على المستشفيات القائمة، وتقليل معاناة المرضى الذين يضطرون إلى السفر لمسافات طويلة أو الانتظار لساعات للحصول على العلاج.

وأشار إلى أنه طالب الحكومة بسرعة استئناف الأعمال الإنشائية بالمستشفيات الأربعة، ووضع جدول زمني محدد للانتهاء من التنفيذ مع المتابعة الدورية، إلى جانب اتخاذ الإجراءات اللازمة لتجهيزها وتشغيلها في أقرب وقت، بما يضمن دخولها الخدمة وتقديم الرعاية الطبية للمواطنين.



وشدد على أنه سيواصل متابعة هذا الملف مع الحكومة وجميع الجهات المعنية حتى الانتهاء من هذه المشروعات الحيوية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالارتقاء بالقطاع الصحي، وترسيخًا لحق كل مواطن في الحصول على خدمة صحية آمنة وكريمة.

ووجه مزيرق الشكر إلى النواب الذين تضامنوا معه ووقعوا على الطلب، مؤكدًا أن هذا التكاتف يعكس الحرص المشترك على خدمة أبناء سوهاج، والدفاع عن حقهم في الحصول على خدمات صحية تليق بهم.