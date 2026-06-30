قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي يبحثان دعم التكامل القاري وتعزيز السلم والأمن بأفريقيا
الخارجية الإيرانية: الولايات المتحدة لديها تعهد صريح بوقف الحرب في كل الجبهات
رئيس المخابرات العامة يبحث مع نظيره التركى عددا من القضايا
الخارجية الإيرانية: طهران متمسكة بحقها في إدارة مضيق هرمز
خِصم جديد لا يمكن التنبؤ بتحركاته.. السماء تفرض قوانينها على مونديال 2026
قضية فساد كبرى .. ضبط 40 مليون دولار و100 مليار دينار في العراق
الاتحاد الألماني يلغى مؤتمر ناجلسمان بعد الخروج من كأس العالم
مدبولي: توجيهات من الرئيس بالارتقاء بالرعاية الصحية وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين
نص مليون للزمالك ومليون للأهلي.. هدايا الفيفا ومنتخب مصر تنهال على القطبين
ارتفاع حصيلة ضحايا زلزالي فنزويلا إلى أكثر من 1700 قتيل
بشرى سارة لمحدودي الدخل.. الإسكان تعلن طرح شقق الإيجار التمليكي قريبا
بداية عهد عموتة.. كيف يستعد الأهلي لموسم تصحيح المسار؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني يطالب الحكومة بسرعة استئناف العمل في 4 مستشفيات متوقفة بسوهاج: حق المواطن في العلاج لا يحتمل التأجيل

مجلس النواب
مجلس النواب

تقدم مصطفى مزيرق، عضو مجلس النواب، بطلب إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، للمطالبة بسرعة استئناف العمل بالمشروعات الصحية المتوقفة بمحافظة سوهاج، التي تشمل مستشفيات المراغة المركزي، والبلينا، والمنشأة، والعسيرات، مؤكدًا أن استكمال هذه المشروعات أصبح ضرورة ملحة لتخفيف معاناة المواطنين والارتقاء بالخدمات الصحية بالمحافظة.

وأوضح مزيرق، في بيان أن نسب التنفيذ في هذه المستشفيات تجاوزت 60%، إلا أن توقف الأعمال لفترات طويلة حرم مئات الآلاف من أبناء المحافظة من الحصول على خدمات صحية لائقة، كما تسبب في تعطيل الاستفادة من استثمارات ضخمة أنفقتها الدولة، فضلًا عن تعرض بعض الأعمال الإنشائية للتلف بمرور الوقت.

وأكد عضو مجلس النواب أن أهمية الطلب لا تقتصر على استكمال مبانٍ متوقفة، وإنما تمتد إلى إنقاذ منظومة الرعاية الصحية، خاصة في جنوب محافظة سوهاج، من خلال تخفيف الضغط على المستشفيات القائمة، وتقليل معاناة المرضى الذين يضطرون إلى السفر لمسافات طويلة أو الانتظار لساعات للحصول على العلاج.

وأشار  إلى أنه طالب الحكومة بسرعة استئناف الأعمال الإنشائية بالمستشفيات الأربعة، ووضع جدول زمني محدد للانتهاء من التنفيذ مع المتابعة الدورية، إلى جانب اتخاذ الإجراءات اللازمة لتجهيزها وتشغيلها في أقرب وقت، بما يضمن دخولها الخدمة وتقديم الرعاية الطبية للمواطنين.


وشدد على أنه سيواصل متابعة هذا الملف مع الحكومة وجميع الجهات المعنية حتى الانتهاء من هذه المشروعات الحيوية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالارتقاء بالقطاع الصحي، وترسيخًا لحق كل مواطن في الحصول على خدمة صحية آمنة وكريمة.

ووجه مزيرق الشكر إلى النواب الذين تضامنوا معه ووقعوا على الطلب، مؤكدًا أن هذا التكاتف يعكس الحرص المشترك على خدمة أبناء سوهاج، والدفاع عن حقهم في الحصول على خدمات صحية تليق بهم.

البرلمان النواب مجلس النواب اخبار البرلمان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

حقيقة إحالة واضع امتحان عربي الثانوية العامة للتحقيق بعد شكاوى الطلاب| التعليم توضح

هبة مجدي وزوجها

في المرحلة الأخيرة للعلاج.. محمد محسن يكشف تطورات الحالة الصحية لزوجته هبة مجدي

وزير العمل خلال زيارته أحد المصابين

وزير العمل يزور مصابي حادث مشروع القطار السريع ويوجه بتقديم كافة أوجه الرعاية

بشرى مرزوقي

صدمة في المغرب.. العثور على جثمان مصممة أزياء بعد انبعاث روائح من سيارة

هل يتغير سعر رغيف الخبز؟ التموين تحسم الجدل وتؤجل تطبيق "الخصم المباشر"

بعد تحركات التموين الأخيرة.. مفاجأة بشأن رغيف العيش المدعم

أعلى عائد وأفضل شهادة ادخار متاحة اليوم في البنوك

البنوك تتنافس على طرح أعلى عائد لشهادات الادخار في 30 يونيو .. تعرف على أفضل الشهادات

اعراض السرطان في الجسم

أعراض السرطان في الجسم .. 10 علامات تنذرك بالمرض الخبيث

اسعار الذهب اليوم الثلاثاء

عيار 21 الآن.. أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 30 يونيو بعد الهبوط

ترشيحاتنا

غزة

غزة بين تحديات الإغاثة ومساعي التسوية.. تحركات إنسانية وسياسية ترسم ملامح المرحلة المقبلة

صورة الملف

أخبار التوك شو| هل يتغير سعر أو وزن رغيف الخبز المدعم؟.. مفاجأة بشأن أسعار الذهب والدولار والطقس

إسلام الكتاتني

إسلام الكتاتني: ثورة 30 يونيو انتزعنا فيها الحرية وحافظنا على الهوية المصرية

بالصور

رغم استخدامه يوميًا.. خبيرة تجميل تكشف أخطاء تجعل واقي الشمس بلا فائدة

واقي الشمس
واقي الشمس
واقي الشمس

احذرها قبل فوات الأوان.. 8 أسباب شائعة وراء التهاب المفاصل قد تهدد حركتك

احذرها قبل فوات الأوان.. 8 أسباب شائعة وراء التهاب المفاصل قد تهدد حركتك
احذرها قبل فوات الأوان.. 8 أسباب شائعة وراء التهاب المفاصل قد تهدد حركتك
احذرها قبل فوات الأوان.. 8 أسباب شائعة وراء التهاب المفاصل قد تهدد حركتك

حملات تموينية مكبرة علي مخابز منيا القمح للتأكد من وصول الدعم لمستحقيه

مخبز
مخبز
مخبز

7 علامات تكشف احتياج جسمك للراحة وليس المزيد من القهوة

7 علامات تكشف أن جسمك يحتاج إلى الراحة وليس المزيد من القهوة
7 علامات تكشف أن جسمك يحتاج إلى الراحة وليس المزيد من القهوة
7 علامات تكشف أن جسمك يحتاج إلى الراحة وليس المزيد من القهوة

فيديو

حنان سليمان

ابني وأمي كانوا حياتي.. حنان سليمان تفسر رفضها الزواج

طبيبة الغربية

ليست طبيبة ولا عروسًا.. الداخلية توضح ملابسات وفاة فتاة الغربية

الفريق ياسر الطودي - قائد قوات الدفاع الجوي

قائد قوات الدفاع الجوي: سماء مصر مصانة ومحمية بأحدث أنظمة التسليح العالمية.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: عندما تنطق الأرقام .. 30 يونيو.. أنقذت الهوية وأعادت بناء الدولة المصرية

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: هل تحكمنا الخوارزميات أكثر مما نفهمها؟

د. وليد فاروق مدير مرصد الذهب

د. وليد فاروق يكتب: كيف غيّرت أسعار الفائدة والدولار قواعد سوق الذهب عالميًا ؟

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: دردشة على القهوة.. حكاية 10 سنين غيرت شكل مصر

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الرحلة الأسرية تبنى على الفضل لا العدل

المزيد