قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أولياء الأمور يطالبون بتشكيل لجنة رسمية لتقييم امتحان كيمياء الثانوية العامة
محافظ قنا يعتمد تنسيق القبول بالمدارس الثانوية للعام الدراسى2027
عماد النحاس: انتقال رباعي الأهلي للمصري في صفقة دغموم ومحمد مخلوف
القارة العجوز تنزف.. 7 منتخبات أوروبية تغادر مونديال 2026
إعلامي: محمد صلاح يرحب بالانتقال للدوري السعودي
جيش الاحتلال يزعم العثور على نفق ومعدات عسكرية لحزب الله جنوب لبنان
محمد إمام يخوض أولى تجاربه المسرحية بعرض "برنس العالم" بموسم الرياض
تفاصيل الساعات الحاسمة.. ماذا تبقى للزمالك من أجل دوري أبطال أفريقيا؟
التنسيقية تشكر الرئيس السيسي على صدور قانون العلاوات
مدرس لصدى البلد: امتحان كيمياء الثانوية العامة"طويل وأفكاره تقيلة على المدرسين نفسهم"
محلتش في الكيمياء.. مصرع طالبة ألقت نفسها من الطابق السادس بأسيوط
17 مواجهة مرتقبة.. خريطة المباريات المذاعة مجانا في كأس العالم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

اتصالات النواب: خدمتي “اطمن” و “اطمن على الآخر” خطوة لفضاء رقمي آمن وحماية الاجيال

النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب
النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب
فريدة محمد

أكد النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن إطلاق وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خدمتي “اطمن” و “اطمن على الآخر” يمثل خطوة كبيرة في مجال الحماية الرقمية، ويأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ، ومقترح فخامة رئيس الجمهوريه بإعداد تشريع يحمي النشئ من مخاطر السوشيال ميديا ، وبتوفير بيئة رقمية آمنة، تضمن تصفحا آمنًا للأطفال، وتوفر الحماية من الاختراقات والمواقع الضارة وتوفر بيئة معلوماتية آمنة .

وأوضح بدوي أن مجلس النواب، من خلال لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أولى اهتمامًا كبيرًا بملف الأمن الرقمي وحماية الأطفال، حيث عقدت اللجنة العديد من جلسات الاستماع والمناقشات لإثارة هذه القضية المهمة، ونشر الوعي بمخاطر الاستخدام غير الآمن للإنترنت، وسبل حماية الأطفال والنشء في الفضاء الرقمي.

وأشار إلى أن مصر تعد من أوائل الدول التي تبنت استراتيجية شاملة لحماية الفضاء الرقمي، عبر منظومة متكاملة من الآليات والإجراءات التي توازن بين الحفاظ على حرية تداول المعلومات، ومواجهة المحتوى الإلكتروني الضار الذي يستهدف عقول الأطفال والشباب.

وثمن رئيس لجنة الاتصالات خطوة وزارة الاتصالات في تمكين الأسر المصرية من الاستفادة من خدمات الاتصالات والإنترنت في بيئة أكثر أمانًا، مؤكدًا أن هذه المبادرات تعكس اهتمام الدولة بحماية الأسرة المصرية وتعزيز الأمن السيبراني.

وأضاف أن خدمتي “اطمن” و “اطمن على الآخر” تمتازان بالبساطة وسهولة الاستخدام، ولا تتطلبان إعدادات تقنية مسبقة، إذ يكفي التوجه إلى أحد فروع شركات الاتصالات الأربع لتفعيل الخدمة وضبطها، بما يضمن استخدامًا أكثر أمانًا للإنترنت.

وشدد بدوي على أهمية استمرار العمل على تعزيز الوعي الرقمي لدى أولياء الأمور والأطفال، ونشر ثقافة الاستخدام الآمن للإنترنت، بما يسهم في بناء مجتمع رقمي آمن يحمي الأجيال الجديدة من المخاطر الإلكترونية.

وكان المهندس رأفت هندي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قد شهد امس مراسم توقيع ملاحق تراخيص خدمتي اطمن" و"اطمن على الآخر" المعروفة إعلاميا باسم "شريحة الطفل" لتوفير بيئة رقمية آمنة للأطفال أثناء استخدام الإنترنت عبر الهواتف المحمولة، في ضوء الإطلاق الرسمي للخدمتين.

خدمتي “اطمن” و “اطمن على الآخر” القيادة السياسية النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب بيئة رقمية آمنة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

امتحانات الثانوية العامة

من النماذج الاسترشادية|أول رد من التعليم على شكاوى صعوبة امتحان كيمياء الثانوية العامة

امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2026

إجابات امتحان الكيمياء 2026 لطلاب الثانوية العامة .. معلم يحسم الجدل

سعر الذهب

سعر الذهب في مصر مستهل التعاملات الصباحية يوم الخميس

شاومينج

شاومينج يزعم نشر امتحان الكيمياء بعد دقائق من توزيعه بلجان الثانوية العامة|والتعليم:صورة قديمة

وزير التربية والتعليم

التعليم تنفي تشكيل لجنة لإعادة النظر في امتحان كيمياء الثانوية العامة بعد شكاوى الطلاب

جروبات الغش

جروبات الغش تزعم نشر إجابات امتحان كيمياء الثانوية العامة|والتعليم تحقق

رواتب العاملين

وزير المالية يعلن موعد صرف المرتبات بالزيادة الجديدة للعاملين بالدولة

الدواجن

أقل من 60 جنيها.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع اليوم الخميس

ترشيحاتنا

وزارة الأوقاف

1138 مسجدا جديدا و100% إنجاز للشكاوى .. الأوقاف تحقق طفرة في التحول الرقمي

شهداء الحماية المدنية

منظمة خريجي الأزهر تنعى شهداء الواجب من رجال الحماية المدنية والمواطنين

الإعدام

عالم أزهري: شهادة الزور التي تفضي إلى الإعدام جريمة قتل عمد تستحق العقوبة

بالصور

عقب وفاة طفل وسيدة..وصول فريق للبحث عن كوبري قرية القراقرة بالشرقية

الفريق
الفريق
الفريق

فستان قصير وسعره خيالي.. جيسيكا حسام الدين تخطف الأنظار في أحدث ظهور

جيسيكا حسام
جيسيكا حسام
جيسيكا حسام

وحدات تكافؤ الفرص بالشرقية تنظم 22 ندوة توعوية وثقافية ودينية

ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية

زميلات «جنة» يؤدين الامتحان بالملابس السوداء حدادًا عليها.. ورسالة إنسانية من تعليم الشرقية | شاهد

تعليم الشرقية
تعليم الشرقية
تعليم الشرقية

فيديو

تسرب غاز داخل المنزل

واقعة موجعة.. تسرب غاز ينهي حياة أم وصغيرتها داخل منزلهما في دمياط

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: تفاهم أمريكا إيران.. أوقف الحرب ومدد الأزمات!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام يكتب: الملك نفر حتب الثالث

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: في ذكرى 30 يونيو.. مصر أقوى بوحدة شعبها

محمود عشيش

محمود عشيش يكتب: ذكرى 30 يونيو.. حكاية وطن وإرادة شعب

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: من صخب الشارع إلى صمت الغرفة.. بطل جديد للسينما المصرية

المزيد