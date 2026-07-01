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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

«الشعب الجمهوري» يُشيد بإطلاق خدمتي «اطمن» و«اطمن على الآخر» لحماية الأطفال من مخاطر الإنترنت

حزب الشعب الجمهوري
حزب الشعب الجمهوري
حسن رضوان

ثمن حزب الشعب الجمهوري إطلاق وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خدمتي «اطمن» و«اطمن على الآخر» لتوفير بيئة إنترنت آمنة للأطفال عبر الهواتف المحمولة، والتي تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وتمثل ترجمة عملية لتكامل جهود مؤسسات الدولة في حماية النشء والأطفال من المخاطر الرقمية، وتعزيز الاستخدام الآمن والمسؤول للتكنولوجيا.

وفي هذا الإطار، ثمن الحزب توجيهات القيادة السياسية بضرورة حماية الأطفال من مخاطر الاستخدام غير الآمن لوسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت، بما يعكس اهتمام الدولة ببناء جيل قادر على الاستفادة من التطور التكنولوجي، مع توفير الحماية اللازمة من المحتوى الضار والممارسات الرقمية غير الآمنة.

إشادة بإطلاق خدمات حكومية تعيد رسم قواعد الأمان الإلكتروني

وثمن الحزب جهود الحكومة ممثلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تنفيذ هذه الخطوة المهمة، التي توفر أدوات تقنية تساعد الأسر المصرية على حماية أبنائها أثناء استخدام الإنترنت، وتحقق التوازن بين الاستفادة من الفرص التعليمية والمعرفية التي يتيحها العالم الرقمي، وبين مواجهة التحديات والمخاطر المرتبطة به.

مخاطر الألعاب الإلكترونية 

وأشار الحزب إلى أن ملف حماية الأطفال على الإنترنت كان من الملفات التي حرص الحزب على تبنيها وطرحها ، من خلال هيئته البرلمانية بمجلس الشيوخ، حيث ناقشت لجنة التعليم والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالمجلس الاقتراح برغبة المقدم من النائبة ولاء هرماس، عضو مجلس الشيوخ عن الحزب، بشأن مخاطر الألعاب الإلكترونية وحماية الأطفال من مخاطر الإنترنت و من بين التوصيات المهمة التي انتهت إليها اللجنة تفعيل شرائح إنترنت أبوية تتيح للأسر أدوات أكثر فاعلية للرقابة والحماية.

قضية حماية الأطفال من مخاطر العالم الرقمي

كما نظم حزب الشعب الجمهوري صالونًا لمناقشة قضية حماية الأطفال من مخاطر العالم الرقمي، بحضور ممثلين عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وعدد من الخبراء والمتخصصين، حيث تناول النقاش التحديات المرتبطة بالاستخدام غير الآمن للإنترنت، وسبل تعزيز الوعي الرقمي، وكان من بين توصيات الصالون أهمية توفير شرائح مخصصة للأطفال تتضمن أدوات حماية ورقابة مناسبة.

وأكد الحزب أن ما تحقق اليوم يؤكد أهمية التكامل بين مؤسسات الدولة المختلفة، والتعاون بين الحكومة والبرلمان والأحزاب والخبراء والمجتمع المدني، من أجل بناء منظومة متكاملة لحماية الأطفال في الفضاء الرقمي، بما يضمن استفادتهم من التكنولوجيا الحديثة في إطار آمن ومسؤول.

تعزيز منظومة حماية الأطفال من المخاطر الرقمية

وطالب حزب الشعب الجمهوري الحكومة باستكمال جهودها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن باقي التوصيات التي أصدرتها لجنة التعليم والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، بما يسهم في تعزيز منظومة حماية الأطفال من المخاطر الرقمية.

وشدد الحزب على استمرار دعمه لكل الجهود الوطنية الرامية إلى حماية الأسرة المصرية، وتعزيز الوعي الرقمي، وتوفير بيئة تكنولوجية آمنة تواكب التطورات العالمية وتحافظ على مستقبل الأجيال القادمة

حزب الشعب الجمهوري وزارة الاتصالات بيئة إنترنت آمنة للأطفال

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