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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

الشعب الجمهوري: ثورة 30 يونيو عكست إرادة المصريين في استعادة الدولة الوطنية

ثورة 30 يونيو
ثورة 30 يونيو
حسن رضوان

يتقدم حزب الشعب الجمهوري بخالص التهنئة إلى الشعب المصري العظيم بمناسبة الذكرى الثالثة عشرة لثورة 30 يونيو، تلك الثورة التي شكلت محطة وطنية فارقة في تاريخ الدولة المصرية، وعكست إرادة المصريين في استعادة مسار الدولة الوطنية والحفاظ على مؤسساتها وهويتها ومقدراتها.

ويؤكد الحزب أن ثورة 30 يونيو جاءت تعبيرًا عن وعي شعبي واسع بأهمية تصويب المسار الوطني، بعدما واجهت الدولة في تلك المرحلة تحديات دفعت المصريين إلى التمسك بدولتهم ومؤسساتها، والانحياز إلى استقرار الوطن ورفض أي توجهات أو ممارسات لا تنسجم مع طبيعة الدولة المصرية وتاريخها وهويتها الجامعة.

وتأتي الذكرى الثالثة عشرة هذا العام في ظل ما تشهده المنطقة من تطورات متسارعة وتحديات غير مسبوقة، وما تفرضه الأوضاع الإقليمية من ضغوط تؤكد أن الحفاظ على الدولة الوطنية وقدرتها على حماية أمنها القومي وصون مقدراتها يظل الركيزة الأساسية لعبور الأزمات ومواجهة المتغيرات.

وفي هذا السياق، ثمن حزب الشعب الجمهوري جهود القيادة السياسية في ترسيخ دعائم الاستقرار، والحفاظ على الأمن القومي المصري، وصون مقدرات الدولة المصرية، وتعزيز قدرة الدولة على التعامل مع التحديات الإقليمية والدولية، بما يحافظ على مصالح الوطن ويعزز استقراره.

وجدد الحزب في هذه المناسبة الوطنية التأكيد على أن استكمال مسيرة الدولة يتطلب استمرار التكاتف الوطني، وترسيخ الوعي، ودعم مؤسسات الدولة، وتعزيز المشاركة والعمل من أجل مستقبل أكثر استقرارًا وقدرة على مواجهة التحديات.. حفظ الله مصر، وأدام عليها الأمن والاستقرار.

حزب الشعب الجمهوري الشعب المصري العظيم ثورة 30 يونيو المصريين الأوضاع الإقليمية

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