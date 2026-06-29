الجبهة الوطنية يهنئ الرئيس والمصريين بذكرى 30 يونيو: أعادت للدولة هويتها وصانت مؤسساتها

بمناسبة الذكرى الثالثة عشرة لثورة ٣٠ يونيو، الثورة الوطنية الخالدة التي أعادت للدولة المصرية هويتها، وصانت مؤسساتها، وأنقذت الوطن من مخاطر كانت تهدد وجوده ومستقبله؛ يتقدم حزب الجبهة الوطنية برئاسة د عاصم الجزار وكافة قياداته ونوابه وقواعده الشعبية والتنظيمية بخالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري العظيم؛ حيث جاءت ثورة يونيو استجابة لإرادة شعبية جارفة، رفضت محاولات اختطاف الدولة الوطنية، والعبث بمؤسساتها، وتقويض هويتها الحضارية، في لحظة فارقة أحاطت فيها بمصر تحديات خطيرة، تمثلت في تصاعد الإرهاب، وتدهور الأوضاع الاقتصادية، ومحاولات نشر الفوضى والانقسام، بما كان يهدد أمن الوطن ووحدته واستقراره.

وقال الحزب في بيان له: وسيتذكر التاريخ وجموع المصريين أنه في هذه اللحظة التاريخية، انحاز الرئيس السيسي إلى إرادة الشعب المصري، وتحمل المسؤولية الوطنية وخاطر بنفسه في مواجهة مع جماعة إرهابية، ليبدأ مع المصريين رحلة شاقة من استعادة الأمن، وترسيخ دعائم الدولة، وإطلاق مشروع وطني شامل للبناء والتنمية، ارتكز على رؤية استراتيجية تستهدف بناء الجمهورية الجديدة على أسس حديثة وقوية.

وتابع: ونحن نستحضر هذه المناسبة الوطنية سنويا بكل الفخر بما صار وما تم وما يستكمل على أرض الواقع؛ ونؤكد أن ما تحقق على مدار السنوات الماضية من إنجازات في مجالات البنية التحتية، والطاقة، والنقل، والإسكان، والزراعة، والصناعة، والتحول الرقمي، وتطوير الخدمات الأساسية، يعكس حجم الجهد الذي بذلته الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي، رغم ما واجهته المنطقة والعالم من أزمات متلاحقة، كان آخرها التداعيات الاقتصادية العالمية والصراعات الإقليمية التي فرضت تحديات غير مسبوقة؛ سواء في غزة أو لبنان وسوريا؛ ودول الخليج وتداعيات حرب إيران.

وأكد الحزب أن ثورة ٣٠ يونيو لم تكن مجرد محطة لتصحيح المسار، بل كانت نقطة انطلاق نحو بناء دولة عصرية قوية، قادرة على مواجهة التحديات وتحقيق التنمية المستدامة، وهو ما يتطلب استمرار التكاتف الوطني، والاصطفاف خلف القيادة السياسية، ودعم مؤسسات الدولة لاستكمال مسيرة البناء وتحقيق تطلعات المصريين.

وفي هذه المناسبة المجيدة، جدد الحزب ثقته في قدرة الدولة المصرية، بقيادة الرئيس السيسي، على مواصلة مسيرة الإنجاز، وتعزيز مكتسبات الجمهورية الجديدة، وترسيخ دعائم التنمية الشاملة، بما يحقق مستقبلًا أكثر ازدهارًا واستقرارًا للأجيال القادمة ، قائلا: “حفظ الله مصر، قيادةً وشعبًا، وأدام عليها نعمة الأمن والاستقرار والتقدم”.