الشعب الجمهوري : المنصة الرقمية الجديدة للصناعة نقلة نوعية .. ويرجى تعميمها بالوزارات

أشاد حسانين توفيق، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بحزب الشعب الجمهوري، بالخطوة التي أعلن عنها المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، بشأن الاستعداد لإطلاق منصة رقمية متكاملة لخدمة المستثمرين، معتبراً أنها تمثل نقلة نوعية في مسار التحول الرقمي داخل القطاع الصناعي.

وأوضح توفيق، في بيان صحفي، أن هذه المنصة ستعمل على تسهيل الإجراءات وتسريع الخدمات المقدمة للمستثمرين، مما يساهم بشكل مباشر في تحسين بيئة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، خاصة في ظل ما تعانيه بعض الإجراءات من بطء إداري.

وأضاف رئيس لجنة الاتصالات بحزب الشعب الجمهوري، أن وضع آلية تنسيق واضحة بين الوزارات والجهات المعنية للتعامل مع شكاوى المستثمرين يعد خطوة جوهرية لإنهاء أزمة "تشتت المسئولية"، مؤكداً أن هذه الآلية ستزيد من كفاءة الأداء الحكومي وتحد من الروتين المعوق.

وثمّن توفيق التوجه نحو الاستعانة بشركات خدمات الطاقة لتحسين كفاءة الاستهلاك، وإنشاء منصات للتجارة الإلكترونية تربط المصانع الصغيرة والمتوسطة بالأسواق الرقمية، مشيراً إلى أن ذلك سيفتح آفاقاً جديدة للتسويق والتصدير ويعزز تنافسية المنتج المصري.

ودعا النائب لحسانين توفيق في ختام بيانه، إلى تعميم تجربة المنصات الرقمية الموحدة على باقي الوزارات الخدمية والتنموية، مع ضرورة توفير التدريب اللازم للمستثمرين والعاملين لضمان الاستخدام الأمثل لهذه المنصات، وتحقيق المستهدف من زيادة الصادرات الصناعية.