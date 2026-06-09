الشعب الجمهوري يثمن اجتماع الفصائل الفلسطينية في القاهرة.. ويؤكد أهمية تكثيف الجهود لتنفيذ بنود اتفاق شرم الشيخ

ثمن حزب الشعب الجمهوري اجتماع الفصائل الفلسطينية الذي استضافته القاهرة بمشاركة قطر وتركيا، لمناقشة ترتيبات المرحلة الثانية من اتفاق غزة، في إطار الجهود المشتركة الرامية إلى تثبيت التهدئة ودفع مسارات الحل السياسي وتعزيز فرص الاستقرار في المنطقة.

و أكد الحزب أن هذه الجهود تأتي ضمن تحرك واسع النطاق تقوده مصر بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين على المستويين العربي والإسلامي، كما أن استضافة القاهرة لهذا الاجتماع تعكس استمرار دورها المحوري في دعم القضية الفلسطينية، وحرصها على توفير منصة للحوار وتقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف، وتعزيز وحدة الصف بين الفصائل الفلسطينية، بما يسهم في تهيئة الأجواء اللازمة لإنجاح جهود الوساطة والبناء على ما تحقق من تفاهمات خلال الفترة الماضية.

وأشاد الحزب بالجهود المكثفة التي تقودها مصر وقطر وتركيا من أجل دفع مسارات التهدئة وتنفيذ بنود اتفاق شرم الشيخ، والعمل على احتواء التوترات بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار، والحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة.

و أشار حزب الشعب الجمهوري إلى أن التنسيق القائم بين القاهرة والدوحة وأنقرة يمثل نموذجًا للتعاون الإقليمي المسؤول في التعامل مع التحديات والأزمات المعقدة، ويعكس إدراكًا مشتركًا لأهمية توحيد الجهود وتكامل الأدوار بين الوسطاء بما يخدم القضية الفلسطينية.

و أكد الحزب على أن نجاح جهود الوساطة يتطلب إرادة حقيقية دولية وإقليمية، وجهودًا متواصلة لتهيئة المناخ المناسب للوصول إلى سلام عادل ودائم قائم على القوانين والمرجعيات الدولية، بما يحقق استقرارًا إقليميًا مستدامًا، ويرفع المعاناة الإنسانية، ويرسخ لمرحلة من التعايش والتنمية والازدهار