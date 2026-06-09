قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الشباب والرياضة يبحث إدراج الكيك بوكسينج ضمن دورة الألعاب الإفريقية 2027 بمصر
راسنا مرفوعة .. ميدو يوجه رسالة موثرة لنجله في عيد ميلاده
تأييد حكم الإعدام على قاتل زوجته في المنوفية
الجنايات ترفض استئناف صبري نخنوخ على قرار التحفظ على أمواله وتعيده للحبس
6 أسباب.. لماذا اختار الأهلي حسين عموتة خلفا لـ توروب؟
باحث سياسي: تجميد البرنامج النووي الإيراني 20 عامًا يمنح ترامب انتصارًا سياسيًا
أمير رمسيس: أُجِل وأحترم ذوي الإعاقة وكلامي فُسر لمصالح وأغراض خاصة
من محاولات الغش إلى مفاجأة الولادة داخل اللجنة.. ماذا يحدث في امتحانات الإعدادية والثانوية بالمحافظات؟
موعد افتتاح حديقة الحيوان بالجيزة.. كم يصل سعر التذكرة؟
تطوير الجهاز الإداري للدولة.. الحكومة تناقش إعادة الهيكلة والتحول الرقمي وترشيد الإنفاق العام
خبير: اتفاق أمريكي إيراني بات أقرب من أي وقت.. والساعات المقبلة تحسم المفاوضات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

الشعب الجمهوري يثمن اجتماع الفصائل الفلسطينية في القاهرة.. ويؤكد أهمية تكثيف الجهود لتنفيذ بنود اتفاق شرم الشيخ

حزب الشعب الجمهوري
حزب الشعب الجمهوري

ثمن حزب الشعب الجمهوري اجتماع الفصائل الفلسطينية الذي استضافته القاهرة بمشاركة قطر وتركيا، لمناقشة ترتيبات المرحلة الثانية من اتفاق غزة، في إطار الجهود المشتركة الرامية إلى تثبيت التهدئة ودفع مسارات الحل السياسي وتعزيز فرص الاستقرار في المنطقة.

و أكد الحزب أن هذه الجهود تأتي ضمن تحرك واسع النطاق تقوده مصر بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين على المستويين العربي والإسلامي، كما أن استضافة القاهرة لهذا الاجتماع تعكس استمرار دورها المحوري في دعم القضية الفلسطينية، وحرصها على توفير منصة للحوار وتقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف، وتعزيز وحدة الصف بين الفصائل الفلسطينية، بما يسهم في تهيئة الأجواء اللازمة لإنجاح جهود الوساطة والبناء على ما تحقق من تفاهمات خلال الفترة الماضية.

وأشاد الحزب بالجهود المكثفة التي تقودها مصر وقطر وتركيا من أجل دفع مسارات التهدئة وتنفيذ بنود اتفاق شرم الشيخ، والعمل على احتواء التوترات بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار، والحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة.

و أشار حزب الشعب الجمهوري إلى أن التنسيق القائم بين القاهرة والدوحة وأنقرة يمثل نموذجًا للتعاون الإقليمي المسؤول في التعامل مع التحديات والأزمات المعقدة، ويعكس إدراكًا مشتركًا لأهمية توحيد الجهود وتكامل الأدوار بين الوسطاء بما يخدم القضية الفلسطينية.

و أكد الحزب على أن نجاح جهود الوساطة يتطلب إرادة حقيقية دولية وإقليمية، وجهودًا متواصلة لتهيئة المناخ المناسب للوصول إلى سلام عادل ودائم قائم على القوانين والمرجعيات الدولية، بما يحقق استقرارًا إقليميًا مستدامًا، ويرفع المعاناة الإنسانية، ويرسخ لمرحلة من التعايش والتنمية والازدهار

حزب الشعب الجمهوري الفصائل الفلسطينية فلسطين قطر تركيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

إلحق اشتري قبل ما يغلى.. شعبة الذهب تعلن المتوقع بشأن الأسعار

اسعار الدواجن اليوم

هبوط البيض والبانيه.. أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء

عموتة

الأهلي يفتح خزائنه.. عموته على أعتاب القلعة الحمراء باتفاق تاريخي

الزمالك

بعد حديث رئيس طنجة.. من الأجنبي الذي ورط الزمالك في التعاقد مع معالي؟

محمد العدل

محمد العدل يثير الجدل: اللي هيشارك في مرتب عموتة يوفره لعياله أفضل

أسعار الذهب

استمرار انخفاض أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 9 يونيو.. كم وصل عيار 21؟

بيزيرا

الزمالك يحسم مصير بيزيرا.. خالد الغندور يفاجئ الجميع بالقرار النهائي

عموتة

سجل حافل بالإنجازات.. ماذا قدم المغربي حسين عموتة المرشح لتدريب الأهلي؟

ترشيحاتنا

المحمول

شكاوى من رسوم مفاجئة على أجهزة المحمول القديمة.. اتبع هذه الخطوات

المياه

قطع المياه 6 ساعات عن الجيزة اليوم.. اعرف الأسباب وموعد العودة

سعر البيض اليوم

فرصتك للشراء.. سعر كرتونة البيض اليوم للمستهلك

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول العكاوى؟

\ ماذا يحدث لجسمك عند تناول العكاوى؟
\ ماذا يحدث لجسمك عند تناول العكاوى؟
\ ماذا يحدث لجسمك عند تناول العكاوى؟

احترسي ..علامات تدل على أن زوجك يخفي ضغوطًا نفسية

علامات تدل على أن زوجك يخفي ضغوطًا نفسية
علامات تدل على أن زوجك يخفي ضغوطًا نفسية
علامات تدل على أن زوجك يخفي ضغوطًا نفسية

بدون مواد حافظة.. طريقة تحضير لانشون الفراخ بالفستق

طريقة تحضير لانشون الفراخ بالفستق فى المنزل.
طريقة تحضير لانشون الفراخ بالفستق فى المنزل.
طريقة تحضير لانشون الفراخ بالفستق فى المنزل.

كلمات لا يجب قولها أثناء الخلافات الزوجية.. عبارات قد تهدم العلاقة في لحظات

كلمات لا يجب قولها أثناء الخلافات الزوجية.. عبارات قد تهدم العلاقة في لحظات
كلمات لا يجب قولها أثناء الخلافات الزوجية.. عبارات قد تهدم العلاقة في لحظات
كلمات لا يجب قولها أثناء الخلافات الزوجية.. عبارات قد تهدم العلاقة في لحظات

فيديو

مدرب الأهلي الجديد

مدرب الأهلي الجديد.. أبرز خمسة أسماء على طاولة المفاوضات

نظام الطيبات يثير قلق الصحة السعودية

تجنبوا "نظام الطيبات" .. تحذير عاجل من الصحة السعودية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: حلم الشركة الوطنية الدولية التي تستثمر في البترول والغاز خارج مصر!!

د. شيماء الناصر

د.شيماء الناصر تكتب: الكلاب الضالة في مصر.. أزمة بيئية واجتماعية تتجاوز حدود الشارع

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: للنهايات أيضا حلاوة.. هل جربتها؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: إما القاهرة أو الفوضى!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: ميثاق الأثر في فلسفة الحياة

المزيد