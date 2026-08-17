عزيز مرقة يشعل مهرجان القلعة بالغناء مع حودة لأول مرة

أحيا الفنان الأردني، عزيز مرقة حفلة ضمن فعاليات مهرجان القلعة، في أجواء جماهيرية حافلة بالحماس والتفاعل، وشهد الحفل مفاجأة خاصة تمثلت في مشاركة المطرب حودة له على خشبة المسرح، حيث قدما معًا أغنية «دقة» لأول مرة أمام الجمهور، وسط تفاعل كبير وتصفيق حار من الحاضرين.

وقدم عزيز مرقة خلال الحفل مجموعة من أبرز أغنياته التي لاقت تفاعلًا واسعًا من الجمهور، قبل أن يفاجئ الحضور بصعود حودة إلى المسرح، ليجتمعا في أداء حي لأغنية «دقة»، في ظهور جمع بين الطابع الموسيقي العصري الذي يميز تجربة عزيز مرقة واللون الشعبي المصري الذي يقدمه حودة.

وتأتي المشاركة الأولى لعزيز مرقة وحودة على المسرح بأغنية «دقة» بعد طرح العمل الذي يجمعهما، والذي يمثل أول فيديو كليب غنائي مشترك بين الفنانين، في تجربة موسيقية مختلفة تسعى إلى المزج بين أسلوبين فنيين ينتميان إلى ألوان موسيقية متباينة، وهو ما منح الأغنية طابعًا خاصًا جذب اهتمام الجمهور.

وتعتمد «دقة» على توليفة تجمع بين الإيقاعات الحديثة والأجواء الموسيقية العصرية التي يقدمها عزيز مرقة، وبين الروح الشعبية المصرية التي يتميز بها حودة، لتظهر الأغنية في شكل موسيقي يجمع بين أكثر من لون ويقدم تجربة مختلفة عن الأعمال التقليدية.

وجاءت الأغنية من كلمات أحمد الجوكر، وألحان عزيز مرقة، بينما تولى ماهر الملاخ مهمة التوزيع الموسيقي، وأخرج الفيديو كليب نيروز أبو زيد، فيما تولى محمد جابر إنتاج العمل.

وشهدت لحظة تقديم «دقة» على مسرح مهرجان القلعة تفاعلًا ملحوظًا من الجمهور، الذي شارك الفنانين أجواء الأغنية بالتصفيق والهتاف، في مشهد عكس حالة الانسجام بين عزيز مرقة وحودة، ونجاح التجربة في الوصول إلى الجمهور خلال تقديمها بشكل حي.

ويعد مهرجان القلعة من أبرز الفعاليات الفنية التي تقام سنويًا في مصر، إذ نجح على مدار دوراته المختلفة في استقطاب أعداد كبيرة من الجمهور، بفضل تنوع برنامجه الفني واستضافته نخبة من المطربين والفرق الموسيقية، إلى جانب خصوصية إقامة الحفلات داخل أحد أبرز المواقع الأثرية في القاهرة، وهو ما يمنح المهرجان طابعًا يجمع بين الفن والثقافة والتراث.

ويحرص مهرجان القلعة في كل دورة على تقديم برنامج متنوع يضم أنماطًا موسيقية وغنائية مختلفة، بما يتيح للجمهور الاستمتاع بتجارب فنية متعددة، ويجعل حفلاته واحدة من أبرز محطات الموسم الغنائي في مصر.