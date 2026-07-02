قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أولياء الأمور يطالبون بتشكيل لجنة رسمية لتقييم امتحان كيمياء الثانوية العامة
محافظ قنا يعتمد تنسيق القبول بالمدارس الثانوية للعام الدراسى2027
عماد النحاس: انتقال رباعي الأهلي للمصري في صفقة دغموم ومحمد مخلوف
القارة العجوز تنزف.. 7 منتخبات أوروبية تغادر مونديال 2026
إعلامي: محمد صلاح يرحب بالانتقال للدوري السعودي
جيش الاحتلال يزعم العثور على نفق ومعدات عسكرية لحزب الله جنوب لبنان
محمد إمام يخوض أولى تجاربه المسرحية بعرض "برنس العالم" بموسم الرياض
تفاصيل الساعات الحاسمة.. ماذا تبقى للزمالك من أجل دوري أبطال أفريقيا؟
التنسيقية تشكر الرئيس السيسي على صدور قانون العلاوات
مدرس لصدى البلد: امتحان كيمياء الثانوية العامة"طويل وأفكاره تقيلة على المدرسين نفسهم"
محلتش في الكيمياء.. مصرع طالبة ألقت نفسها من الطابق السادس بأسيوط
17 مواجهة مرتقبة.. خريطة المباريات المذاعة مجانا في كأس العالم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

بعد إطلاق "اطمن".. النائب عادل عتمان: الأسرة أصبحت تمتلك أدوات حماية أكثر فاعلية

النائب عادل عتمان، عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ
النائب عادل عتمان، عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ
حسن رضوان

أكد النائب عادل عتمان، عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، أن إطلاق وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خدمتي "اطمن" و"اطمن على الآخر" يمثل خطوة متقدمة في بناء منظومة وطنية لحماية الأطفال والنشء في الفضاء الرقمي، خاصة في ظل الاعتماد المتزايد على الإنترنت في التعليم والتواصل والترفيه.

وقال عتمان إن التطور التكنولوجي يفرض تحديات جديدة تتطلب توفير أدوات حماية فعالة تُمكّن الأسر من متابعة استخدام أبنائها للهواتف الذكية والإنترنت، مشيرًا إلى أن هذه الخدمات تمنح أولياء الأمور مزيدًا من الثقة في توجيه الأبناء نحو الاستخدام الإيجابي للتكنولوجيا، بعيدًا عن المحتوى غير الملائم والمخاطر الإلكترونية.

وأضاف أن حماية الأطفال لا تقتصر على الحلول التقنية وحدها، وإنما تعتمد أيضًا على نشر الوعي الرقمي وتعزيز ثقافة الاستخدام المسؤول للإنترنت، وهو ما يعكس رؤية الدولة في إعداد أجيال تمتلك المهارات الرقمية، مع الحفاظ على قيم المجتمع وسلامة النشء.

وأشار عضو لجنة الشباب والرياضة إلى أن الشباب والأطفال هم الأكثر تفاعلًا مع العالم الرقمي، ومن ثم فإن توفير بيئة إلكترونية آمنة يسهم في تنمية قدراتهم، ويشجعهم على توظيف التكنولوجيا في التعلم والابتكار، بدلًا من التعرض للممارسات أو المحتويات الضارة.

واختتم النائب عادل عتمان تصريحه بالتأكيد على أن مبادرات وزارة الاتصالات تعكس اهتمام الدولة بالاستثمار في الإنسان المصري، داعيًا إلى استمرار تطوير أدوات الحماية الرقمية، والتوسع في حملات التوعية داخل المدارس ومراكز الشباب، بما يعزز الشراكة بين الأسرة ومؤسسات الدولة في حماية النشء وبناء مجتمع رقمي آمن.

وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اطمن اطمن على الآخر الأطفال الإنترنت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

امتحانات الثانوية العامة

من النماذج الاسترشادية|أول رد من التعليم على شكاوى صعوبة امتحان كيمياء الثانوية العامة

امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2026

إجابات امتحان الكيمياء 2026 لطلاب الثانوية العامة .. معلم يحسم الجدل

سعر الذهب

سعر الذهب في مصر مستهل التعاملات الصباحية يوم الخميس

شاومينج

شاومينج يزعم نشر امتحان الكيمياء بعد دقائق من توزيعه بلجان الثانوية العامة|والتعليم:صورة قديمة

وزير التربية والتعليم

التعليم تنفي تشكيل لجنة لإعادة النظر في امتحان كيمياء الثانوية العامة بعد شكاوى الطلاب

جروبات الغش

جروبات الغش تزعم نشر إجابات امتحان كيمياء الثانوية العامة|والتعليم تحقق

رواتب العاملين

وزير المالية يعلن موعد صرف المرتبات بالزيادة الجديدة للعاملين بالدولة

الدواجن

أقل من 60 جنيها.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع اليوم الخميس

ترشيحاتنا

ارشيفية

زيادة تصل إلى 25%.. السكة الحديد تبدأ تطبيق أسعار التذاكر الجديدة

ارشيفية

"الإغاثة الطبية": مرضى السرطان والجرحى يواجهون تدهورا خطيرا بسبب نقص العلاج في غزة

أرشيفية

كيف تساعد طفلك من ذوي الاحتياجات الخاصة على الاندماج؟ خبيرة تربوية تجيب

بالصور

عقب وفاة طفل وسيدة..وصول فريق للبحث عن كوبري قرية القراقرة بالشرقية

الفريق
الفريق
الفريق

فستان قصير وسعره خيالي.. جيسيكا حسام الدين تخطف الأنظار في أحدث ظهور

جيسيكا حسام
جيسيكا حسام
جيسيكا حسام

وحدات تكافؤ الفرص بالشرقية تنظم 22 ندوة توعوية وثقافية ودينية

ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية

زميلات «جنة» يؤدين الامتحان بالملابس السوداء حدادًا عليها.. ورسالة إنسانية من تعليم الشرقية | شاهد

تعليم الشرقية
تعليم الشرقية
تعليم الشرقية

فيديو

تسرب غاز داخل المنزل

واقعة موجعة.. تسرب غاز ينهي حياة أم وصغيرتها داخل منزلهما في دمياط

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: تفاهم أمريكا إيران.. أوقف الحرب ومدد الأزمات!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام يكتب: الملك نفر حتب الثالث

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: في ذكرى 30 يونيو.. مصر أقوى بوحدة شعبها

محمود عشيش

محمود عشيش يكتب: ذكرى 30 يونيو.. حكاية وطن وإرادة شعب

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: من صخب الشارع إلى صمت الغرفة.. بطل جديد للسينما المصرية

المزيد