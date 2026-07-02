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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أبو العينين: ثورة 30 يونيو أنقذت الدولة ومهدت لانطلاقة الجمهورية الجديدة

النائب محمد ابو العينين
النائب محمد ابو العينين
محمود محسن

أكد النائب محمد أبو العينين، رئيس البرلمان الأورومتوسطي، أن ثورة 30 يونيو مثلت نقطة تحول فارقة في تاريخ مصر الحديث، معتبرًا أنها أسهمت في إنقاذ الدولة من تحديات كبيرة وأطلقت مسيرة جديدة نحو الاستقرار والتنمية.

وقال أبو العينين، خلال كلمته على هامش حفل تدشين كتاب «رجل الأقدار»، الذي استعرضه الإعلامي حمدي رزق في برنامج «نظرة» على قناة «صدى البلد»، أنه عايش أحداث المرحلة التي أعقبت عام 2011، وما شهدته من اضطرابات انعكست على مختلف مناحي الحياة، مؤكدًا أن تلك الفترة كانت مليئة بالتحديات والتهديدات.

وتابع أن خروج المصريين في 30 يونيو جاء تعبيرًا عن إرادة شعبية للحفاظ على هوية الدولة ومستقبلها، لافتًا إلى أن القوات المسلحة انحازت لإرادة المواطنين وأسهمت في حماية البلاد خلال تلك المرحلة.

وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي اتخذ موقفًا تاريخيًا في توقيت حاسم، مؤكدًا أن كلماته آنذاك بعثت برسالة طمأنينة للمصريين ورسخت وحدة الصف الوطني، والدولة نجحت بعد ذلك في إطلاق مشروعات تنموية كبرى وتعزيز مكانتها على المستويين الإقليمي والدولي.

 استقرار الدولة

وأضاف أن ما تحقق خلال السنوات الماضية يعكس حجم التضحيات التي بُذلت من أجل الحفاظ على استقرار الدولة، مشددًا على أهمية مواصلة العمل لاستكمال مسيرة التنمية وبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

النائب محمد أبو العينين البرلمان الأورومتوسطي الدولة ثورة 30 يونيو اضطرابات

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