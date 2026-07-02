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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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أبو العينين : مصر تمضي في مسيرة البناء بالتوازي مع دورها المحوري في المنطقة

النائب محمد أبو العينين
النائب محمد أبو العينين
محمود محسن


أكد النائب محمد أبو العينين، رئيس البرلمان الأورومتوسطي، أن الدولة المصرية نجحت في ترسيخ مكانتها على المستويين الإقليمي والدولي خلال الأعوام الأخيرة، مشيرًا إلى أن نهجها القائم على التوازن في التعامل مع مختلف القضايا ساهم في تعزيز دورها وتأثيرها على الساحة الدولية.

وقال أبو العينين، خلال كلمته خلال حفل تدشين كتاب "رجل الأقدار"، وإذاعته برنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن مصر تمضي بخطى ثابتة في تنفيذ خطط التنمية الداخلية، بالتوازي مع أداء دور محوري في احتواء الأزمات الإقليمية ودعم جهود التهدئة، بما يعزز أمن واستقرار المنطقة.

وتابع أن مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها القوات المسلحة، تمثل ركيزة أساسية في حماية الأمن القومي المصري وصون استقرار البلاد، مؤكدًا أن الموقف المصري الرافض لتهجير الفلسطينيين يعكس تمسك الدولة بثوابتها الوطنية ودفاعها عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يحظى بتقدير في العديد من المحافل الدولية، معتبرًا أن السياسة المصرية أسهمت في تعزيز مكانة البلاد وإبراز دورها كشريك فاعل في معالجة القضايا الإقليمية والدولية.

 مصر تواصل العمل على تعزيز قدراتها 

وأشاد بجهود القيادة السياسية في استكمال مسيرة التنمية، مؤكدًا أن مصر تواصل العمل على تعزيز قدراتها وترسيخ مكانتها بين دول المنطقة والعالم.

النائب محمد أبو العينين البرلمان الأورومتوسطي الدولة المصرية القضايا الساحة الدولية

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