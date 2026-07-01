النائب محمد أبو العينين: ثورة 30 يونيو أنقذت الدولة المصرية وأطلقت مرحلة البناء والتنمية

أكد النائب محمد أبو العينين، رئيس البرلمان الأورومتوسطي، أن ثورة 30 يونيو شكلت نقطة تحول في تاريخ الدولة المصرية، مشددًا على أنها أنقذت البلاد من مرحلة بالغة الصعوبة، ومهدت الطريق لانطلاق مسيرة التنمية وبناء الجمهورية الجديدة.

وقال أبو العينين، خلال كلمته على هامش حفل تدشين كتاب “رجل الأقدار”، التي عرضها الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" عبر قناة "صدى البلد"، إن إصدار الكتاب يمثل توثيقًا مهمًا للأحداث، معربًا عن تقديره للهيئة الوطنية للصحافة وللقائمين على إعداد العمل، باعتباره يوثق الوقائع بالمستندات ويقدمها للأجيال القادمة.

وأضاف أنه عايش التحديات التي مرت بها مصر بعد عام 2011، سواء على المستوى الاقتصادي أو الشخصي، مؤكدًا أن ثورة 30 يونيو جاءت استجابة لإرادة شعبية في توقيت حاسم، وأسهمت في استعادة استقرار الدولة، فيما وصف كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي آنذاك بأنها كانت نقطة البداية لاستعادة الوطن.

وأشار إلى أن الثورة وحدت المصريين في مواجهة التحديات، مؤكدًا أن الرئيس السيسي تحمل مسؤولية كبيرة للحفاظ على الدولة، ووضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار خلال تلك المرحلة.