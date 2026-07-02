برئاسة أبو العينين.. مجلس النواب يستضيف الجلسة العامة الـ 19 لبرلمان المتوسط

يستضيف مقر مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة، يومي 4 و5 يوليو الجاري، اجتماعات القمة العاشرة لرؤساء برلمانات الاتحاد من أجل المتوسط، إلى جانب الجلسة العامة التاسعة عشرة للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، وذلك برئاسة النائب محمد أبو العينين، رئيس الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط.

البرلمان يستضيف قمة الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط

وتنطلق أعمال الاجتماعات، السبت 4 يوليو، بعقد قمة رؤساء البرلمانات، إلى جانب اجتماعات اللجان الخمس التابعة للجمعية، واجتماعي المكتب والمكتب الموسع، لبحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين دول الاتحاد.

وفي اليوم الثاني، الأحد 5 يوليو، تُعقد الجلسة العامة التاسعة عشرة للجمعية البرلمانية، والتي تشهد اعتماد توصيات اللجان المختلفة، إلى جانب إقرار الإعلان الختامي الصادر عن قمة رؤساء البرلمانات.

ملفات هامة على طاولة الجمعية البرلمانية

وتناقش الاجتماعات عددًا من الملفات التي تعكس أولويات الرئاسة المصرية للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، وفي مقدمتها دور الدبلوماسية البرلمانية في دعم جهود التوصل إلى سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط، إلى جانب حوكمة الذكاء الاصطناعي لخدمة الإنسان والتنمية، وتعزيز التكامل الاقتصادي بين ضفتي البحر المتوسط، فضلًا عن تمكين الشباب والمرأة، وتوسيع مشاركتهم في مواقع صنع القرار ودفع جهود التنمية بالمنطقة الأورومتوسطية.