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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

«استعادوا دولتهم».. رضا فرحات: 30 يونيو أعادت الاستقرار وأثبتت أن الأمن والتنمية لا ينفصلان

30 يونيو
30 يونيو
محمد البدوي

أكد الدكتور رضا فرحات، أستاذ العلوم السياسية، أن ثورة 30 يونيو مثلت نقطة تحول حاسمة في تاريخ الدولة المصرية، بعدما نجح المصريون في استعادة دولتهم وإعادة رسم ملامح مسارها السياسي والتنموي، مشيرًا إلى أن نزول المواطنين إلى الشوارع آنذاك جاء استجابة لشعور واسع بوجود خطر يهدد مؤسسات الدولة ووحدتها.

التحركات الشعبية التي شهدتها 30 يونيو

وأوضح فرحات، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «ناسنا» المذاع عبر فضائية «المحور»، أن مصر ما كانت لتصل إلى ما حققته من استقرار وتقدم خلال السنوات الأخيرة لولا التحركات الشعبية التي شهدتها في 30 يونيو، مؤكدًا أن الثورة أنهت حالة الاستقطاب والانقسام المجتمعي التي كانت سائدة في تلك الفترة.

وأشار إلى أن مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها القوات المسلحة والشرطة، لعبت دورًا رئيسيًا في استعادة الأمن والاستقرار، وهو ما وفر البيئة المناسبة لاستمرار عملية البناء والتنمية والحفاظ على معدلات النمو الاقتصادي.

تطوير شبكة الطرق والمحاور

وأضاف أن الدولة المصرية منذ عام 2013 أطلقت سلسلة من المشروعات القومية والتنموية الكبرى، شملت تطوير شبكة الطرق والمحاور، وإنشاء مدن الجيل الرابع، والقضاء على المناطق غير الآمنة، إلى جانب تنفيذ مبادرة «حياة كريمة» لتطوير الريف المصري، والتوسع في مشروعات التحول الرقمي والزراعة واستصلاح الأراضي، ومن بينها مشروع الدلتا الجديدة.

تجربة 30 يونيو

وشدد أستاذ العلوم السياسية على أن تجربة 30 يونيو أكدت أن الأمن والتنمية يمثلان مسارين متكاملين لا يمكن الفصل بينهما، موضحًا أن تحقيق التنمية يتطلب بيئة آمنة ومستقرة، كما أن استدامة الأمن ترتبط بوجود تنمية حقيقية وعدالة اجتماعية.

واختتم فرحات تصريحاته بالتأكيد على أن الدولة المصرية أصبحت أكثر قدرة على مواجهة التحديات والأزمات المختلفة، مستشهدًا بطريقة إدارتها لجائحة كورونا، حيث نجحت في مواصلة العمل والحفاظ على دوران عجلة الاقتصاد، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من التداعيات الصحية والاقتصادية للأزمة.

رضا فرحات 30 يونيو ثورة 30 يونيو

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