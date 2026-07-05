عبد الرحمن صلاح يتوج بفضية وبرونزية بطولتي جنوب إفريقيا الدولية لتنس الكراسي المتحركة

حقق عبد الرحمن صلاح لاعب المنتخب الوطني لتنس الكراسي المتحركة نتائج مميزة خلال مشاركته في بطولتي جنوب إفريقيا الدولية (فيوتشر)، اللتين أقيمتا خلال الفترة من 27 يونيو وحتى 5 يوليو.

وحصل صلاح في البطولة الأولى، على المركز الثالث (فردي)، الميدالية البرونزية، وفي البطولة الثانية حصل على المركز الثاني (فردي) الميدالية الفضية.

وبذلك نجح عبد الرحمن صلاح في حصد الميداليتين الفضية والبرونزية خلال مشاركته في البطولتين، مواصلًا تمثيل مصر بصورة مشرفة على الساحة الدولية.