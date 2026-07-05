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بعد واقعة محمد هاني.. سؤال برلماني لوزير الرياضة بشأن تكلفة البعثة الإعلامية المرافقة للمنتخب
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

بعد واقعة محمد هاني.. سؤال برلماني لوزير الرياضة بشأن تكلفة البعثة الإعلامية المرافقة للمنتخب

النائب أشرف سعد سليمان
النائب أشرف سعد سليمان
محمد الشعراوي

تقدم النائب الدكتور أشرف سعد سليمان، وكيل لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، بسؤال برلماني إلى الدكتور وزير الشباب والرياضة، بشأن تكلفة البعثة الإعلامية المرافقة للمنتخب الوطني، وآليات اختيار أعضائها، وذلك في أعقاب الواقعة التي أثارت استياءً واسعًا بين جماهير الكرة المصرية، بعدما صدر عن أحد أفراد البعثة الإعلامية تهكم بحق اللاعب محمد هاني، رغم ما قدمه من أداء مميز وروح قتالية وانضباط طوال مشوار المنتخب في البطولة.

وأكد النائب ، أن مثل هذه التصرفات لا تتسق مع طبيعة المهمة الوطنية التي تضطلع بها البعثات الرسمية في المحافل الدولية، والتي تستوجب دعم المنتخب الوطني والالتزام بالمسؤولية المهنية، بما يحافظ على صورة مصر ومؤسساتها الرياضية أمام الرأي العام.

وطالب النائب وزير الشباب والرياضة ، بإيضاح إجمالي تكلفة سفر وإقامة البعثة الإعلامية، وعدد الصحفيين والإعلاميين المرافقين، مع بيان الجهات التي تحملت نفقات كل فرد، وتحديد من سافر على نفقته الخاصة أو على نفقة المؤسسة التي يعمل بها، ومن تكفلت وزارة الشباب والرياضة أو الاتحاد المصري لكرة القدم أو أي جهة أخرى بمصاريف سفره وإقامته.

 المعايير والضوابط للاختيار

كما طالب بالكشف عن المعايير والضوابط التي جرى على أساسها اختيار أعضاء البعثة الإعلامية، وما إذا كانت هناك قواعد معلنة تكفل العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الصحفيين والإعلاميين الراغبين في تغطية البطولات الدولية.

وشدد النائب أشرف سعد سليمان، على أن الهدف من السؤال البرلماني ليس توجيه اتهامات مسبقة، وإنما ترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة، وتمكين الرأي العام من الاطلاع على كيفية إدارة الأموال المخصصة للبعثات الرسمية، بما يعزز الثقة في المؤسسات الرياضية ويضمن الاستخدام الأمثل للمال العام.

 تفاصيل تمويل البعثة الإعلامية

واختتم النائب بالتأكيد على أن الجماهير المصرية من حقها معرفة تفاصيل تمويل البعثة الإعلامية، لاسيما في ظل حالة الجدل التي صاحبت الواقعة الأخيرة، مشددًا على أن تمثيل مصر في المحافل الدولية مسؤولية وطنية تستوجب من جميع أعضاء البعثات، رياضيين وإداريين وإعلاميين، الالتزام بأعلى درجات المهنية والانضباط، وأن تكون مواقفهم وتصرفاتهم داعمة للمنتخب الوطني ومعبرة عن مكانة الدولة

النائب أشرف سعد سليمان أشرف سعد سليمان النواب وزير الشباب والرياضة

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