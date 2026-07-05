برلماني: كلمة الرئيس السيسي أكدت أن السلام لا يُصان إلا بقوة الدولة

أكد النائب عبد العاطي أحمد، عضو مجلس الشيوخ وعضو لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة، أن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لمقر القيادة الاستراتيجية للدولة بالعاصمة الإدارية الجديدة يمثل خطوة استراتيجية تعكس رؤية الدولة المصرية في بناء مؤسسات قوية وحديثة قادرة على حماية الأمن القومي، وإدارة مختلف التحديات بكفاءة، في إطار رؤية الجمهورية الجديدة.

وقال النائب، في بيان صحفي اليوم، إن كلمة الرئيس السيسي خلال مراسم الافتتاح حملت رسائل واضحة تؤكد أن السلام الحقيقي لا يتحقق إلا بامتلاك قوة وطنية رادعة تحمي مقدرات الدولة وتصون استقرارها، مشيرًا إلى أن مصر تنتهج سياسة متوازنة تقوم على تعزيز قدراتها الدفاعية بالتوازي مع مواصلة تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، باعتبار أن الأمن والاستقرار يمثلان الأساس الذي تقوم عليه عملية البناء والتنمية.

نقلة نوعية تعزز جاهزية الدولة لمواجهة التحديات

وأضاف أن مقر القيادة الاستراتيجية للدولة يعد أحد أهم المشروعات الوطنية التي تعكس التطور الكبير الذي شهدته مؤسسات الدولة خلال السنوات الأخيرة، حيث يمثل نقلة نوعية في منظومة القيادة والسيطرة، ويعزز قدرة مؤسسات الدولة على التعامل مع الأزمات والتهديدات المختلفة وفق أحدث النظم والتقنيات العالمية.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن ما تشهده المنطقة من تحديات ومتغيرات متسارعة يفرض على الدولة امتلاك منظومة متطورة لإدارة الأزمات واتخاذ القرار، وهو ما يجسده هذا الصرح الاستراتيجي، الذي يعكس نهج الدولة في التخطيط للمستقبل، وتعزيز جاهزية مؤسساتها لمواجهة مختلف السيناريوهات بكفاءة واحترافية.

وأشار عبد العاطي أحمد إلى أن المتابعة المباشرة من الرئيس السيسي لهذا المشروع منذ مراحل تنفيذه الأولى تؤكد حرص القيادة السياسية على بناء دولة عصرية تعتمد على التخطيط طويل المدى، وتطوير مؤسساتها بما يتوافق مع متطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية، لافتًا إلى أن اختيار العاصمة الإدارية الجديدة لاحتضان هذا الصرح يعكس التكامل بين مشروعات التنمية الشاملة ومنظومة الأمن القومي.

وأكد عضو لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة بمجلس الشيوخ أن الرسائل التي حملتها كلمة الرئيس السيسي خلال الافتتاح تؤكد أن مصر دولة تسعى إلى ترسيخ السلام والاستقرار في محيطها الإقليمي، لكنها في الوقت ذاته تمتلك من الإمكانات والقدرات ما يمكنها من حماية أمنها القومي والدفاع عن مصالحها، بما يعزز مكانتها الإقليمية والدولية ويؤكد دورها المحوري في دعم أمن واستقرار المنطقة.

واختتم النائب عبد العاطي أحمد بيانه بالتأكيد على أن الدولة المصرية تواصل بناء الجمهورية الجديدة وفق رؤية شاملة تجمع بين التنمية المستدامة، وتحديث مؤسسات الدولة، وتعزيز عناصر القوة الوطنية، بما يضمن الحفاظ على مقدرات الوطن وتأمين مستقبل الأجيال القادمة.