برلماني: توجيهات الرئيس السيسي بشأن انتخابات المحليات تعكس رؤية حكيمة لدعم اللامركزية

أشاد النائب فيصل أبو عريضة، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب, بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الخاصة بالإسراع في إجراء انتخابات المجالس المحلية، مؤكداً أنها تمثل خطوة مهمة في توقيت دقيق وتستجيب لاحتياجات المواطنين على أرض الواقع.

أضاف أبو عريضة، إن انتخابات المحليات تمثل حجر الزاوية في استكمال مؤسسات الدولة، وهي الأداة الحقيقية لتحقيق اللامركزية التي طالما نادت بها الدولة المصرية، مشيراً إلى أن المجالس المحلية ستكون شريكاً أساسياً للحكومة والبرلمان في الرقابة ومتابعة تنفيذ المشروعات الخدمية بالقرى الريفية والمدن والمحافظات .

القيادة السياسية حريصة على إشراك المواطنين في صنع القرار المحلي

أوضح أبو عريضة, أن توجيهات الرئيس السيسي تؤكد حرص القيادة السياسية على إشراك المواطنين في صنع القرار المحلي، وتمكين الشباب والمرأة من المشاركة الفاعلة في إدارة شؤون محافظاتهم، بما يساهم في خلق قيادات جديدة قادرة على تحمل المسؤولية, موضحا أن المرحلة الحالية تتطلب وجود مجالس محلية قوية وقادرة على التعبير عن مشاكل الشارع المصري، والعمل على حلها بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية، خاصة في ظل الجمهورية الجديدة وما تشهده من مشروعات تنموية كبرى في كافة القطاعات .

واختتم عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب تصريحه بالتأكيد على أن الإسراع في إجراء انتخابات المحليات يمثل استكمالاً لخريطة بناء الدولة المصرية، وترسيخاً لمبادئ الديمقراطية التشاركية، مشدداً على أن المجلس مستعد لدعم هذا الاستحقاق الدستوري بكل ما يلزم من تشريعات.