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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

متحدث الشعب الجمهوري: نتابع باهتمام توجيهات الرئيس بشأن المحليات ومستمرون في تأهيل الكوادر ضمن مبادرة دورك استعدادًا لانتخابات المجالس المحلية

زاهر الشقنقيري
زاهر الشقنقيري

أكد النائب الدكتور زاهر الشقنقيري، المتحدث الرسمي باسم حزب الشعب الجمهوري، أن الحزب تابع باهتمام بالغ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن العمل على تنشيط الحياة الحزبية، وتأهيل الكوادر السياسية والشبابية، واستكمال الاستعدادات اللازمة لإجراء انتخابات المجالس المحلية، بما يعكس الحرص  على تعزيز المشاركة الشعبية وترسيخ الممارسة الديمقراطية.

وقال الشقنقيري - في تصريح اليوم - إن انتخابات المجالس المحلية تمثل استحقاقًا دستوريًا بالغ الأهمية وضمن برنامج الحزب باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لدعم منظومة الإدارة المحلية، وتعزيز الرقابة الشعبية على أداء الأجهزة التنفيذية، والمساهمة في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، فضلًا عن دورها في إعداد كوادر سياسية وتنفيذية قادرة على تحمل المسؤولية وخدمة المجتمع، بما يواكب توجهات الدولة نحو تعزيز اللامركزية وتحقيق التنمية المستدامة.

وشدد المتحدث الرسمي باسم الحزب على أهمية الإسراع في إصدار قانون المجالس المحلية، بما يتوافق مع أحكام الدستور، ويعزز المشاركة السياسية، ويوسع قاعدة المشاركة الشعبية، ويتيح انتخاب مجالس محلية قوية وقادرة على القيام بدورها الرقابي والتنموي، بما يسهم في تحسين مستوى الأداء والخدمات على المستوى المحلي.

وأوضح الدكتور زاهر الشقنقيري أن حزب الشعب الجمهوري يولي ملف المحليات اهتمامًا كبيرًا، ويعمل منذ فترة على إعداد كوادره السياسية والشبابية لخوض هذا الاستحقاق الدستوري، مشيرًا إلى أن الحزب أطلق مبادرة "دورك" لتدريب وتأهيل 4 آلاف كادر للمشاركة في انتخابات المجالس المحلية بمختلف محافظات الجمهورية، ونفذ من خلالها مرحلتين تضمنتا سلسلة من البرامج التدريبية وورش العمل، كما أكد أن الحزب يستعد لاستكمال تنفيذ المبادرة خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في تأهيل الكوادر لخدمة المواطنين ودعم جهود التنمية المحلية.

الحزب سيواصل جهوده في دعم كل ما من شأنه تعزيز الحياة الحزبية 

 

واختتم الشقنقيري تصريحه بالتأكيد على أن حزب الشعب الجمهوري سيواصل جهوده في دعم كل ما من شأنه تعزيز الحياة الحزبية وترسيخ الممارسة الديمقراطية، انطلاقًا من إيمانه بأن الأحزاب الوطنية تمثل شريكًا رئيسيًا في بناء الجمهورية الجديدة.

الدكتور زاهر الشقنقيري الشعب الجمهوري عبد الفتاح السيسي الحياة الحزبية المجالس المحلية انتخابات المجالس المحلية

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