أحزاب : توجيهات الرئيس السيسي بشأننا والمحليات خارطة طريق لتطوير العمل السياسي

أكدت أحزاب سياسية أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية للدولة بالعاصمة الجديدة، بشأن تنشيط الحياة الحزبية، وتأهيل الكوادر الشبابية، والانتهاء من الاستعدادات لإجراء انتخابات المجالس المحلية، وإعداد برنامج وطني لدعم هذا الاستحقاق الديمقراطي، تعد خارطة طريق للعمل السياسي لتعزيز المشاركة السياسية وتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية من خلال المجالس المحلية.

وأوضحت الأحزاب، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن هذه التوجيهات تمثل خطوة مفصلية ستنعكس بصورة إيجابية على الحياة السياسية خلال المرحلة المقبلة، كما أنها تمثل خارطة طريق واضحة للأحزاب الوطنية وتعكس إيمان الدولة بالدور المحوري للأحزاب في بناء الجمهورية الجديدة مؤكدين على أهمية العمل على تأهيل الكوادر السياسية تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس.

وأكد المهندس حسام الخولي نائب رئيس حزب مستقبل وطن أن توجيهات الرئيس السيسي بشأن تنشيط الحياة الحزبية وتأهيل الكوادر السياسية تمثل دفعة قوية نحو تعزيز المشاركة السياسية، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب أحزابًا تمتلك كوادر مؤهلة وقادرة على تحمل المسؤولية وخدمة المواطنين.

وقال الخولي إن جميع القوى السياسية تترقب إجراء انتخابات المجالس المحلية، باعتبارها استحقاقًا دستوريًا مهمًا، لما تمثله المجالس المحلية من دور محوري في دعم خطط التنمية، وتعزيز الرقابة على الخدمات، وإعداد قيادات سياسية وشعبية قريبة من المواطنين وقادرة على التعامل مع احتياجاتهم على أرض الواقع.

وأضاف أن حزب مستقبل وطن يعمل منذ فترة على إعداد وتأهيل كوادره في مختلف المحافظات، من خلال برامج تدريبية وتنظيمية، استعدادًا لخوض انتخابات المحليات فور إقرار الإطار التشريعي المنظم لها، بما يضمن تقديم عناصر تمتلك الكفاءة والخبرة والقدرة على خدمة المواطنين.

وشدد على أن انتخابات المحليات تمثل خطوة مهمة في استكمال بناء مؤسسات الدولة وتعزيز مسار الإصلاح السياسي، بما ينعكس إيجابًا على جهود التنمية الشاملة التي تشهدها مصر في مختلف القطاعات.

بدوره.. قال أشرف أبو النصر مساعد رئيس حزب حماة الوطن إن من أبرز ما جاء في توجيهات السيد الرئيس السيسي التأكيد على ضرورة تنشيط الحياة الحزبية وتأهيل الكوادر السياسية والشبابية، والانتهاء من الاستعدادات لإجراء انتخابات المجالس المحلية، باعتبارها استحقاقًا دستوريًا مهمًا وخطوة أساسية نحو توسيع قاعدة المشاركة الشعبية، وتعزيز دور الإدارة المحلية في خدمة المواطنين.

وأضاف أن ذلك يضع مسؤولية كبيرة على الأحزاب السياسية لإعداد كوادر مؤهلة تمتلك الكفاءة والقدرة على التواصل مع المواطنين وتقديم حلول واقعية لقضاياهم.

وتابع أن حزب حماة الوطن ينظر إلى هذه التوجيهات باعتبارها خارطة طريق جديدة لتطوير العمل السياسي، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب أحزابًا أكثر فاعلية وبرامج واقعية تلامس احتياجات المواطنين، مع الاستثمار في إعداد الشباب وتمكينهم من خوض الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وفي مقدمتها انتخابات المجالس المحلية.

وقال عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار عضو مجلس الشيوخ إن الحزب يولي اهتمامًا بالغًا بما أعلنه السيد الرئيس السيسي بشأن تنشيط الحياة الحزبية، وتأهيل الكوادر الشبابية، والانتهاء من الاستعدادات لإجراء انتخابات المجالس المحلية.

وأضاف أن هذه التوجيهات تمثل رسالة سياسية واضحة بأن الدولة ماضية نحو توسيع المجال العام المنظم، وتعزيز التعددية الحزبية، وإعداد أجيال جديدة من القيادات الوطنية القادرة على تحمل المسؤولية والمشاركة في صنع القرار وخدمة المواطنين.

وتابع أن الحزب يعتبر المرحلة المقبلة مرحلة عمل حقيقي، وسيواصل أداء دوره في دعم الدولة، وإعداد كوادر سياسية وشبابية مؤهلة، والمشاركة الفاعلة في الاستحقاقات الدستورية المقبلة، انطلاقًا من إيمانه بأن قوة الدولة لا تُقاس فقط بقدراتها العسكرية، وإنما أيضًا بحيوية أحزابها، ووعي مجتمعها، وكفاءة مؤسساتها ووحدة شعبها خلف أهدافه الوطنية.

ومن ناحيته.. ثمن النائب الدكتور عفت السادات رئيس حزب السادات الديمقراطي ووكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تنشيط الحياة الحزبية، وتأهيل الكوادر السياسية، وإجراء انتخابات المجالس المحلية وتعزيز دورها في الإدارة المحلية، مؤكداً أن هذه الرسائل تمثل خطوة مفصلية ستنعكس بصورة إيجابية على الحياة السياسية خلال المرحلة المقبلة.

وقال السادات، إن حديث السيد الرئيس السيسي يعكس إيمان الدولة بأهمية توسيع قاعدة المشاركة السياسية وإتاحة الفرصة أمام الأحزاب للقيام بدورها في إعداد الكوادر وخلق مساحات أوسع من العمل العام، مشيراً إلى أن انتخابات المجالس المحلية تمثل استحقاقاً دستورياً مهماً وخطوة ضرورية لتأهيل جيل جديد من القيادات السياسية والتنفيذية القادرة على خدمة المواطنين.

وأضاف أن توجيه الرئيس بإجراء انتخابات المحليات يؤكد أن الدولة المصرية ماضية في استكمال بناء مؤسسات الجمهورية الجديدة، وأن المرحلة المقبلة ستشهد حراكاً سياسياً وحزبياً واسعاً، خاصة أن المجالس المحلية تعد مدرسة حقيقية لإعداد القيادات وصناعة الكوادر التي يمكنها المشاركة مستقبلاً في العمل البرلماني والتنفيذي.

وأكد أن الحزب يمتلك رؤية متكاملة بشأن انتخابات المحليات، ويعمل منذ فترة على إعداد كوادره في مختلف المحافظات للمشاركة بقوة في هذا الاستحقاق، انطلاقاً من إيمان الحزب بأهمية الإدارة المحلية ودورها في تحقيق التنمية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار إلى أن توجيهات السيد الرئيس السيسي بفتح المجال أمام الحوار الإعلامي وعقد اجتماع سنوي لمراجعة أوضاع الإعلام تعكس حرص الدولة على تطوير المشهد الإعلامي وتعزيز دوره في دعم الوعي الوطني ومواجهة التحديات.

وأضاف أن تأكيد السيد الرئيس السيسي أن حدود مصر خط أحمر تحميه إرادة شعبها يجسد ثوابت الدولة المصرية في حماية أمنها القومي وصون مقدراتها، ويؤكد أن مصر تمتلك مؤسسات قوية وقادرة على مواجهة التحديات كافة.

من جانبه.. أكد اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر وأستاذ العلوم السياسية، أن توجيه السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعمل علي تعزيز الحياة الحزبية وإعداد برنامج وطني لانتخابات المحليات يمثل رسالة واضحة بأن الدولة تمضي بخطوات متوازية نحو تعزيز الأمن القومي من ناحية، وتوسيع قاعدة المشاركة السياسية من ناحية أخرى، وهو ما يؤكد أن بناء الدولة الحديثة لا يقتصر على تطوير البنية العسكرية والمؤسسية، وإنما يمتد أيضا إلى ترسيخ الممارسة الديمقراطية وتفعيل دور المؤسسات المنتخبة.

وأضاف أن إجراء انتخابات المحليات يعد استحقاقا دستوريا طال انتظاره، وسيشكل نقلة مهمة في دعم منظومة الإدارة المحلية، من خلال تمكين المواطنين من المشاركة في صنع القرار على المستوى المحلي، وتعزيز الرقابة الشعبية على أداء الأجهزة التنفيذية، فضلا عن إعداد كوادر سياسية وشبابية قادرة على تحمل المسؤولية وقيادة العمل العام في المستقبل.

وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر إلى أن تأكيد الرئيس على تنشيط الحياة الحزبية يعكس إدراكا عميقا لأهمية الأحزاب السياسية باعتبارها أحد الأعمدة الرئيسية للنظام الديمقراطي، لافتا إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب أحزابا أكثر فاعلية، وقادرة على التواصل الحقيقي مع المواطنين، وتقديم برامج واقعية وحلول عملية للتحديات التي تواجه المجتمع.

وشدد فرحات على أن المرحلة المقبلة تتطلب تضافر جهود جميع القوى الوطنية والأحزاب السياسية للاستجابة لدعوة السيد الرئيس، من خلال تعزيز الوعي السياسي، وإعداد كوادر مؤهلة، وتوسيع المشاركة المجتمعية، بما يسهم في ترسيخ دولة المؤسسات وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

وبدوره.. ثمّن الدكتور أحمد عبدالعال خليل رئيس حزب كيان مصر، توجيهات السيد الرئيس السيسي بشأن تنشيط الحياة الحزبية، وتأهيل الكوادر السياسية والشبابية، وفتح المجال أمام الحوار الموضوعي، والانتهاء من الاستعدادات اللازمة لإجراء انتخابات المجالس المحلية.

وأكد أن هذه التوجيهات تمثل خارطة طريق واضحة للأحزاب الوطنية خلال المرحلة المقبلة، وتعكس إيمان الدولة بالدور المحوري للأحزاب في بناء الجمهورية الجديدة.

وأكد رئيس حزب كيان مصر أن توجيهات السيد الرئيس تضع على عاتق جميع الأحزاب الوطنية مسؤولية مضاعفة في تطوير أدائها، والارتقاء ببرامجها، وتعزيز حضورها المجتمعي، وإعداد كوادر سياسية وشبابية تمتلك الكفاءة والوعي والقدرة على تحمل المسؤولية، بما يواكب تطلعات الدولة المصرية نحو حياة سياسية أكثر فاعلية وتأثيرًا.

وأضاف أن الاهتمام بإجراء انتخابات المجالس المحلية يعكس إدراكًا لأهمية هذا الاستحقاق الدستوري، باعتباره أحد أهم أدوات تعزيز المشاركة الشعبية، وإعداد قيادات تنفيذية وسياسية قريبة من المواطنين، وقادرة على الإسهام في دعم خطط التنمية وتحسين جودة الخدمات في مختلف المحافظات.

وأشار إلى أن حزب كيان مصر يضع ملف إعداد وتأهيل الشباب في مقدمة أولوياته، انطلاقًا من إيمانه بأن الاستثمار في الإنسان هو الأساس الحقيقي لبناء دولة قوية وحياة حزبية فاعلة، مؤكدًا أن الحزب سيكثف خلال الفترة المقبلة برامجه التدريبية والسياسية لإعداد كوادر مؤهلة لخوض انتخابات المجالس المحلية، بما يتوافق مع رؤية الدولة في تمكين الشباب وإعداد جيل جديد من القيادات الوطنية.

كما ثمّن افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية للدولة المصرية، مؤكدًا أن هذا الصرح الوطني يجسد رؤية القيادة السياسية في بناء مؤسسات حديثة قادرة على إدارة مختلف التحديات بكفاءة..

وتابع أن المرحلة الراهنة تتطلب تضافر جهود جميع الأحزاب والقوى الوطنية، وأن حزب كيان مصر سيواصل القيام بدوره في تنشيط الحياة الحزبية وتأهيل الكوادر السياسية والشبابية، وتعزيز الحوار المجتمعي.