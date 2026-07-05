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ثبات محلي وعالمي.. أسعار الحديد اليوم الأحد 5-7-2026
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

ثبات محلي وعالمي.. أسعار الحديد اليوم الأحد 5-7-2026

أسعار الحديد عالميا ومحليا
أسعار الحديد عالميا ومحليا
علياء فوزى

شهدت أسعار الحديد في السوقين المحلي والعالمي حالة من الاستقرار مطلع يوليو الجاري، ويرصد موقع "صدى البلد" أسعار الحديد محليا وعالميا اليوم الأحد 5 يوليو 2026.

أسعار الحديد محليا اليوم الأحد

سجل سعر طن الحديد الاستثماري في مصر من 38337 جنيها للطن، وسجلت أسعار الحديد تسليم أرض المصنع مستويات تراوحت بين 40400 جنيه و37500 جنيه للطن، وفقًا لقوائم الأسعار المعلنة من الشركات المنتجة.
 

أسعار الحديد في المصانع

 سجل سعر حديد عز نحو 40000 جنيه للطن تسليم أرض المصنع.

بلغ سعر حديد بشاي للصلب نحو 39800 جنيه للطن تسليم أرض المصنع.

وصل سعر  حديد العتال 39500 جنيه للطن

وصل سعر  حديد المراكبي 39400 جنيه للطن.

سجل سعر حديد المصريين نحو  39400 جنيه للطن.

بلغ سعر حديد مصنع الكومي  نحو 38500 جنيه للطن.

وصل سعر حديد المعادي لنحو 38400 جنيه للطن 

استقر سعر حديد مصر ستيل عند 37.500 ألف جنيه للطن.

وسجل سعر حديد سرحان  نحو 37.500 ألف جنيه للطن .

أسعار الحديد عالميا 

شهدت أسعار الحديد والمواد الخام في الأسواق العالمية حالة من الاستقرار النسبي في معظم المنتجات، وفقا لأسواق الصلب العالمية.

واصلت أسعار الخردة تراجعها الطفيف، في حين حافظت أسعار خام الحديد والبيلت على استقرارها في أغلب الأسواق، بينما شهدت أسعار المنتجات النهائية تذبذبًا محدودًا بين الارتفاع والانخفاض.

أسعار الخردة

سجلت أسعار الخردة (HS1&2 mix 80:20) في السوق التركية مستوى 387 دولارًا للطن تسليم CFR من الولايات المتحدة، منخفضة بمقدار دولار واحد مقارنة بالأسبوع الماضي.

واستقر خام الحديد الأسترالي تركيز 62% عند 99 دولارًا للطن دون أي تغيير أسبوعي.

أسعار البيلت 

واستقرت أسعار البيلت الروسية عند قيمة تتراوح 480 و485 دولارا للطن FOB.

تراوحت أسعار البيلت في تركيا بين  500 إلى 505 دولارات للطن CFR ex-CIS.

وسجلت الأسعار الصينية تراجعًا ملحوظًا لتتراوح بين 460 و470 دولارا للطن FOB بانخفاض قدره 8 دولارات.

أسعار حديد التسليح 

 تراجعت أسعار حديد التسليح التركي لتسجل ما بين 580 و595 دولارا للطن FOB بانخفاض 5 دولارات.

ارتفعت أسعار حديد التسليح من منطقة المنطقة المستقلة (CIS) لتصل إلى 550 – 560 دولارا للطن FOB بزيادة 8 دولارات مقارنة بالأسبوع السابق.

واستقرت أسعار لفائف الأسلاك التركية عند مستويات 590 – 600 دولار للطن FOB دون تغيير.

 تراجعت أسعار لفائف الصلب المسطح المدرفل على الساخن الروسية إلى 530 – 535 دولارا للطن FOB بانخفاض 8 دولارات.

وانخفضت أسعار لفائف الصلب المسطح المدرفل على البارد الصينية (سمك 1 مم) إلى 555 – 560 دولارا للطن FOB بتراجع قدره 5 دولارات.

أسعار الحديد أسعار الحديد محليا أسعار الحديد عالميا سعر طن الحديد أسعار الخردة

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