قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صدمة بعد المباراة.. مدرب الكونغو يتلقى نبأ وفاة والده خلال المؤتمر الصحفي
زيلينسكي يقطع زيارته إلى أيرلندا بعد هجوم روسي واسع على أوكرانيا
أسعار الحديد محليا وعالميا اليوم الخميس 2-7-2026
إعلامي أمريكي شهير يتعهد بإنشاء أو دعم "حزب ثالث" في الولايات المتحدة
أم تقيم دعوى رؤية على طليقها: بنتك بتتعاير بيك.. تعالى شوفها يوم في الشهر
السودان.. إحباط تهريب ترسانة أسلحة في ولاية نهر النيل
أسعار النفط تتراجع مع استمرار التهدئة بين واشنطن وطهران وبرنت يغلق عند 71.5 دولارًا
مونديال 2026.. مواعيد مباريات اليوم الخميس 2-7-2026 والقنوات الناقلة
دغموم ومخلوف.. أمير هشام يكشف كواليس صفقة الأهلي والمصري التبادلية
كييف تتعرض لهجوم بصواريخ باليستية وسط تصدي الدفاعات الجوية الأوكرانية
بعد ريمونتادا مثيرة.. بلجيكا تنتزع بطاقة التأهل بفوز قاتل على السنغال
دعاء في جوف الليل.. أوقات مباركة اغتنمها لقضاء الحوائج
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار الحديد محليا وعالميا اليوم الخميس 2-7-2026

أسعار الحديد محليا وعالميا
أسعار الحديد محليا وعالميا
علياء فوزى

شهدت أسعار الحديد في السوقين المحلي والعالمي حالة من الاستقرار خلال شهر يونيو الماضي، ويرصد موقع "صدى البلد" أسعار الحديد محليا وعالميا اليوم الخميس 2 يوليو 2026.

أسعار الحديد محليا 

سجل سعر طن الحديد الاستثماري في مصر من 38337 جنيها للطن، وسجلت أسعار الحديد تسليم أرض المصنع مستويات تراوحت بين 40400 جنيه و37500 جنيه للطن، وفقًا لقوائم الأسعار المعلنة من الشركات المنتجة.
 

أسعار الحديد في المصانع

 سجل سعر حديد عز نحو 40000 جنيه للطن تسليم أرض المصنع.

بلغ سعر حديد بشاي للصلب نحو 39800 جنيه للطن تسليم أرض المصنع.

وصل سعر  حديد العتال 39500 جنيه للطن

وصل سعر  حديد المراكبي 39400 جنيه للطن.

سجل سعر حديد المصريين نحو  39400 جنيه للطن.

بلغ سعر حديد مصنع الكومي  نحو 38500 جنيه للطن.

وصل سعر حديد المعادي لنحو 38400 جنيه للطن 

استقر سعر حديد مصر ستيل عند 37.500 ألف جنيه للطن.

وسجل سعر حديد سرحان  نحو 37.500 ألف جنيه للطن .

أسعار الحديد عالميا 

شهدت أسعار الحديد والمواد الخام في الأسواق العالمية حالة من الاستقرار النسبي في معظم المنتجات، وفقا لأسواق الصلب العالمية.

واصلت أسعار الخردة تراجعها الطفيف، في حين حافظت أسعار خام الحديد والبيلت على استقرارها في أغلب الأسواق، بينما شهدت أسعار المنتجات النهائية تذبذبًا محدودًا بين الارتفاع والانخفاض.

أسعار الخردة

سجلت أسعار الخردة (HS1&2 mix 80:20) في السوق التركية مستوى 387 دولارًا للطن تسليم CFR من الولايات المتحدة، منخفضة بمقدار دولار واحد مقارنة بالأسبوع الماضي.

واستقر خام الحديد الأسترالي تركيز 62% عند 99 دولارًا للطن دون أي تغيير أسبوعي.

أسعار البيلت 

واستقرت أسعار البيلت الروسية عند قيمة تتراوح 480 و485 دولار للطن FOB.

تراوحت أسعار البيلت في تركيا بين  500 إلى 505 دولار للطن CFR ex-CIS.

وسجلت الأسعار الصينية تراجعًا ملحوظًا لتتراوح بين 460 و470 دولار للطن FOB بانخفاض قدره 8 دولار.

أسعار حديد التسليح 

 تراجعت أسعار حديد التسليح التركي لتسجل ما بين 580 و595 دولار للطن FOB بانخفاض 5 دولار.

ارتفعت أسعار حديد التسليح من منطقة المنطقة المستقلة (CIS) لتصل إلى 550 – 560 دولار للطن FOB بزيادة 8 دولار مقارنة بالأسبوع السابق.

واستقرت أسعار لفائف الأسلاك التركية عند مستويات 590 – 600 دولار للطن FOB دون تغيير.

 تراجعت أسعار لفائف الصلب المسطح المدرفل على الساخن الروسية إلى 530 – 535 دولار للطن FOB بانخفاض 8 دولار.

وانخفضت أسعار لفائف الصلب المسطح المدرفل على البارد الصينية (سمك 1 مم) إلى 555 – 560 دولار للطن FOB بتراجع قدره 5 دولار.

أسعار الحديد سعر طن الحديد أسعار الحديد محليا أسعار الحديد عالميا طن الحديد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنزين

هل تتجه الحكومة إلى خفض أسعار البنزين قريبا؟.. رد حاسم من رئيس الوزراء

زيادة اسعار الوقود

قرار رسمي قريبًا .. رئيس الوزراء يحسم زيادة أسعار البنزين

نتيجة الدبلومات الفنية بالاسم ورقم الجلوس 2026

نتيجة الدبلومات الفنية بالاسم ورقم الجلوس 2026 .. ترقبوها عبر هذا الرابط

قناة مفتوحة تنقل مباراة السنغال وبلجيكا مجانًا في كأس العالم 2026

قناة مفتوحة تنقل مباراة السنغال وبلجيكا مباشر مجانًا في كأس العالم 2026

الدكتور مصطفى مدبولي

مدبولي: عودة التسعير التلقائي للمواد البترولية

زيادة أسعار الكهرباء

رسمياً.. زيادة أسعار الكهرباء 20% لهذه الفئات

الواقعة

الداخلية تكشف حقيقة سرقة شقة منسوبة لوزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي بالمهندسين

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يصدر قانونا بشأن زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة

ترشيحاتنا

خلي بالك من نفسك

متحمسة أتفرج.. مي عمر تهنئ ياسمين عبد العزيز السقا قبل عرض فيلمهما الجديد

ثقافة الإسكندرية

ثقافة الإسكندرية تنظم ملتقى “دمج ذوي الإعاقة في سوق العمل” بالأنفوشي

احمد خالد موسي ومحمد عادل إمام

محمد إمام وأحمد خالد موسى يستأنفان تصوير فيلم شمس الزناتي 2 نهاية يوليو

بالصور

ياسمين صبري تستعرض رشاقتها داخل الجيم

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

لوك كاجوال.. منة فضالي تستعرض جمالها

منة فضالي
منة فضالي
منة فضالي

أسعار سوزوكي سويفت المستعملة في مصر

سوزوكى سويفت موديل 2022‏
سوزوكى سويفت موديل 2022‏
سوزوكى سويفت موديل 2022‏

أحدث 5 سيارات فرنسية موديل 2026 في مصر

سيارات فرنسية
سيارات فرنسية
سيارات فرنسية

فيديو

مصطفى كامل

بطابع درامي.. مصطفى كامل يطرح أغنية جديدة بعنوان الأيام اللي جاية

4×4 تحت الصفر

للعام الثالث.. شاهد رالي السيارات المصري على الجليد 4×4 تحت الصفر.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: تفاهم أمريكا إيران.. أوقف الحرب ومدد الأزمات!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام يكتب: الملك نفر حتب الثالث

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: في ذكرى 30 يونيو.. مصر أقوى بوحدة شعبها

محمود عشيش

محمود عشيش يكتب: ذكرى 30 يونيو.. حكاية وطن وإرادة شعب

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: من صخب الشارع إلى صمت الغرفة.. بطل جديد للسينما المصرية

المزيد