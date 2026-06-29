فرصة للبناء.. أسعار الحديد اليوم الإثنين 29 يونيو 2026

استقرت أسعار الحديد اليوم في السوقين المحلي والعالمي ويقدم موقع "صدى البلد" أسعار الحديد محليا وعالميا اليوم الإثنين 29 يونيو 2026.

أسعار الحديد اليوم

سجل سعر طن الحديد الاستثماري في مصر من 38565 جنيها للطن، وبلغ سعر الحديد تسليم أرض المصنع مستويات مابين 40400 جنيه و37500 جنيه للطن.



سعر طن الحديد

وصل سعر حديد عز لنحو 40000 جنيه للطن تسليم أرض المصنع.

وسجل سعر حديد بشاي للصلب نحو 39800 جنيه للطن تسليم أرض المصنع.

وبلغ سعر حديد العتال نحو 39500 جنيه للطن

ووصل سعر حديد المراكبي 39400 جنيه للطن.

وبلغ سعر حديد المصريين نحو 39400 جنيه للطن.

وسجل سعر حديد مصنع الكومي نحو 38500 جنيه للطن.

ووصل سعر حديد المعادي لنحو 38400 جنيه للطن

وبلغ سعر حديد مصر ستيل عند 37.500 ألف جنيه للطن.

وسجل سعر حديد سرحان نحو 37.500 ألف جنيه للطن .

أسعار الحديد عالميا

استقرت أسعار الحديد في الأسواق العالمية وفقا للأسعار المعلنة في أسواق الصلب العالمية، وتراجعت أسعار الخردة.

أسعار البيلت

ووصلت أسعار البيلت الروسية لما بين 480 و485 دولار للطن FOB.

وسجلت أسعار البيلت في تركيا ما بين 500 إلى 505 دولار للطن CFR ex-CIS.

ووصلت الأسعار الصينية ما بين 460 و470 دولار للطن FOB .

أسعار حديد التسليح

سجلت أسعار حديد التسليح التركي ما بين 580 و595 دولار للطن FOB .