سعر الحديد اليوم الأحد 28 يونيو 2026..بكم الطن ؟

يهتم المواطنون خاصة أصحاب الأراضى ومستثمرين العقارات بمتابعة أسعار الحديد والأسمنت في مصر للوقوف على تكلفة البناء وتحديد ميزانية المشروعات.





انخفضت أسعار الحديد والاسمنت اليوم الأحد 28 يونيو 2026، وذلك وفقا لبوابة الأسعار المحلية لمجلس الوزراء.



أسعار الحديد والاسمنت اليوم

هبطت أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأحد الموافق 28 يونيو 2026، على النحو التالي:

أسعار الحديد اليوم

متوسط سعر طن الحديد الاستثماري: 38,315 جنيهاً.

متوسط سعر طن حديد عز: 40,048.86 جنيهاً.

سعر طن حديد بشاي: 39,800 جنيه.

سعر طن حديد العتال: 39,500 جنيه.

سعر طن حديد المصريين: 39,400 جنيه.

سعر طن حديد المراكبي: 39,400 جنيه.

سعر طن حديد مصر ستيل: 37,500 جنيه.

أسعار الأسمنت اليوم

سجل متوسط سعر طن الأسمنت الرمادي (للمستهلك): 3,984.78 جنيهاً.

وصل سعر طن أسمنت حلوان لنحو 3,850 جنيهاً.

سجل سعر طن أسمنت العريش نحو 3,820 جنيهاً.

وبلغ سعر طن أسمنت المصريين نحو 3,715 جنيهاً.

سجل سعر طن أسمنت جنوب الوادي 3,700 جنيه.

ووصل سعر طن أسمنت وادي النيل لنحو 3,660 جنيهاً.

وبلغ سعر طن أسمنت السويدي نحو 3,650 جنيهاً.