أسعار الحديد محليا وعالميا اليوم الإثنين 22-6-2026

شهدت أسعار الحديد في السوقين المحلي والعالمي حالة من الاستقرار منذ مطلع شهر يونيو الجاري، ويرصد موقع "صدى البلد" أسعار الحديد محليا وعالميا اليوم الإثنين 22 يونيو 2026.

أسعار الحديد محليا

سجل سعر طن الحديد الاستثماري في مصر من 38565 جنيها للطن، وسجلت أسعار الحديد تسليم أرض المصنع مستويات تراوحت بين 40400 جنيه و37500 جنيه للطن، وفقًا لقوائم الأسعار المعلنة من الشركات المنتجة.



أسعار الحديد في المصانع

سجل سعر حديد عز نحو 40000 جنيه للطن تسليم أرض المصنع.

بلغ سعر حديد بشاي للصلب نحو 39800 جنيه للطن تسليم أرض المصنع.

وصل سعر حديد العتال 39500 جنيه للطن

وصل سعر حديد المراكبي 39400 جنيه للطن.

سجل سعر حديد المصريين نحو 39400 جنيه للطن.

بلغ سعر حديد مصنع الكومي نحو 38500 جنيه للطن.

وصل سعر حديد المعادي لنحو 38400 جنيه للطن

استقر سعر حديد مصر ستيل عند 37.500 ألف جنيه للطن.

وسجل سعر حديد سرحان نحو 37.500 ألف جنيه للطن .

الأسواق العالمية للصلب

شهدت الأسواق العالمية للصلب والمواد الخام خلال الأسبوع الثالث من يونيو تحركات متباينة.

وواصلت أسعار الخردة وخام الحديد تراجعها، في حين سجلت أسعار البليت في بعض الأسواق تحركات محدودة، وسط استمرار حالة الحذر في الأسواق العالمية وترقب تطورات الطلب.

وتأتي هذه التحركات؛ امتداداً لاتجاهات السوق المسجلة خلال الأسابيع الأخيرة وفق بيانات سوق الصلب العالمي.

أسعار الخردة

وسجلت أسعار الخردة الثقيلة (HMS 1&2 80:20) المصدرة إلى تركيا من الولايات المتحدة مستوى 388 دولاراً للطن CFR، بانخفاض أسبوعي قدره 14 دولاراً للطن، ما يعكس استمرار ضعف الطلب على المواد الخام.

وانخفضت أسعار خام الحديد الأسترالي (تركيز 62%) إلى 99 دولاراً للطن CFR، متراجعة بمقدار 2 دولار للطن مقارنة بالأسبوع السابق.

أسعار البليت

تراجعت أسعار البليت الروسية إلى 480–485 دولاراً للطن FOB بانخفاض 3 دولارات.

بينما ارتفعت الأسعار الصينية إلى 473 دولاراً للطن FOB بزيادة 3 دولارات.

وفي تركيا، انخفضت أسعار البليت المستورد من دول المستقلة إلى 500–505 دولارات للطن CFR بتراجع 5 دولارات.

أسعار حديد التسليح

وعلى مستوى المنتجات النهائية، فقد انخفضت أسعار حديد التسليح التركي إلى 585–600 دولار للطن FOB بانخفاض 3 دولارات.

واستقرت أسعار حديد التسليح من دول المستقلة عند 545–550 دولاراً للطن FOB دون تغيير.

وفي قطاع المنتجات المسطحة والطويلة. سجلت لفائف الأسلاك التركية انخفاضاً ملحوظاً إلى 590–600 دولار للطن FOB بتراجع 10 دولارات، بينما استقرت أسعار لفائف الصلب المسطح على الساخن الروسية عند 535–545 دولاراً للطن FOB.

وكذلك أسعار لفائف الصلب المسطح على البارد الصينية (1 مم) عند 560–569 دولاراً للطن FOB.

ويعكس أداء الأسواق العالمية استمرار حالة التوازن الحذر بين العرض والطلب، مع ضغوط واضحة على أسعار المواد الخام، في وقت يترقب فيه المنتجون والمستهلكون مؤشرات أوضح بشأن تعافي الطلب خلال النصف الثاني من العام.