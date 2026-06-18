استقرار محلي وتقلبات عالمية.. أسعار الحديد تترقب اتجاهات السوق في يونيو

شهدت أسعار الحديد في السوق المصرية، حالة من الاستقرار خلال تعاملات اليوم الخميس 18 يونيو 2026، بالتزامن مع تحركات محدودة في الأسواق العالمية للصلب والمواد الخام، وسط ترقب من المصنعين والمتعاملين لاتجاهات الأسعار خلال الفترة المقبلة.



أسعار المصانع المحلية

سجل سعر طن الحديد الاستثماري نحو 38,238 جنيهًا، فيما تراوحت أسعار الحديد تسليم أرض المصنع بين 37,500 و40,400 جنيه للطن وفقًا للقوائم السعرية المعلنة من الشركات المنتجة.

وجاء حديد عز عند مستوى 40 ألف جنيه للطن، بينما سجل حديد بشاي 39,800 جنيه للطن، وحديد العتال 39,500 جنيه، فيما بلغ سعر حديد المراكبي وحديد المصريين 39,400 جنيه للطن لكل منهما.



كما سجل حديد الكومي نحو 38,500 جنيه للطن، وحديد المعادي 38,400 جنيه، في حين استقر سعر حديد مصر ستيل وحديد سرحان عند 37,500 جنيه للطن.



تراجع خامات الإنتاج عالميا

وعلى الصعيد العالمي، شهدت أسواق الحديد والصلب خلال الأسبوع الثاني من يونيو حالة من الثبات النسبي، مع تسجيل تراجعات محدودة في بعض المواد الخام ومنتجات الصلب.

وانخفضت أسعار خردة الحديد المصدرة إلى تركيا بمقدار 4 دولارات لتسجل 402 دولار للطن تسليم CFR، كما تراجع خام الحديد الأسترالي تركيز 62% بمقدار دولار واحد ليسجل 101 دولار للطن.



هبوط البيلت الروسي والصيني

وتراجعت أسعار البيلت الروسي المصدّر من موانئ البحر الأسود إلى نطاق يتراوح بين 480 و490 دولارًا للطن FOB بانخفاض 3 دولارات للطن، بينما سجل البيلت الصيني أكبر تراجع أسبوعي بعد انخفاضه 8 دولارات ليصل إلى 460–470 دولارًا للطن FOB.

في المقابل، حافظ البيلت المورد إلى تركيا من دول رابطة الدول المستقلة على استقراره عند مستويات تراوحت بين 505 و510 دولارات للطن CFR.



ثبات التسليح وتراجع لفائف الأسلاك



واستقرت أسعار حديد التسليح التركي عند 590-600 دولار للطن FOB، بينما تراوح سعر حديد التسليح من دول رابطة الدول المستقلة بين 545 و550 دولارًا للطن FOB.

في الوقت نفسه، تراجعت أسعار لفائف الأسلاك التركية بمقدار 8 دولارات لتسجل ما بين 600 و610 دولارات للطن FOB، فيما استقرت أسعار لفائف الصلب المسطح الساخن الروسية عند 535-545 دولارًا للطن FOB، وتراوحت أسعار لفائف الصلب البارد الصينية بين 565 و585 دولارًا للطن FOB.

وتعكس هذه التحركات استمرار حالة التوازن النسبي في أسواق الحديد العالمية، رغم الضغوط التي تواجه بعض المواد الخام، وهو ما ساهم في الحفاظ على استقرار الأسعار بالسوق المحلية خلال الفترة الحالية.