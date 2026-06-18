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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

تحت 14 جنيها.. تراجع سعر الريال السعودي اليوم في مصر

سعر الريال السعودي اليوم
سعر الريال السعودي اليوم
علياء فوزى

تراجع سعر الريال السعودي في مصر علي مدار تعاملات الأسبوع الجاري ليسجل دون الـ14 جنيها.

وخلال السطور التالية نستعرض سعر الريال السعودي  أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الخميس 18 يونيو 2026، وفقًا لآخر تحديثات البنوك العاملة في السوق المحلية، وسط متابعة مستمرة من المواطنين لتطورات العملة السعودية سواء لأداء العمرة أو لأغراض العمل والسياحة.

أسعار الريال السعودي اليوم 

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك أبوظبي الإسلامي اليوم الخميس 18 يونيو 2026 نحو:

13.33 جنيه للشراء.

13.40 جنيه للبيع.

بلغ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنوك مصر والأهلي اليوم الخميس 18 يونيو 2026 نحو:

13.25 جنيه للشراء.

13.31 جنيه للبيع.

أقل سعر بيع للريال السعودي في البنوك

وصل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك فيصل الإسلامي  اليوم الخميس 18 يونيو 2026 لنحو:

13.22 جنيه للشراء.

13.28 جنيه للبيع.

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك كريدي أجريكول اليوم الخميس 18 يونيو 2026 نحو:

13.21 جنيه للشراء.

13.31 جنيه للبيع.

بلغ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية اليوم الخميس 18 يونيو 2026 نحو:

13.20 جنيه للشراء.

13.29 جنيه للبيع.

وصل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك الإمارات دبي  اليوم الخميس 18 يونيو 2026 لنحو:

13.19 جنيه للشراء.

13.30 جنيه للبيع.

تراجع  سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك العربي الأفريقي اليوم الخميس 18 يونيو 2026 ليسجل:

13.17 جنيه للشراء.

13.34 جنيه للبيع.

انخفض  سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك العقاري المصري العربي اليوم الخميس 18 يونيو 2026 ليصل إلي:

12.95 جنيه للشراء.

13.32 جنيه للبيع.

هبط سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك المصرف المتحد  اليوم الخميس 18 يونيو 2026 لنحو:

12.85 جنيه للشراء.

13.32 جنيه للبيع.

متوسط سعر الريال السعودي في البنوك اليوم الخميس 

13.26 جنيه

سعر الريال السعودي سعر الريال السعودي اليوم العملة السعودية البنوك الجنيه المصري

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