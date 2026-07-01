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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار مواد البناء في مصر اليوم

أسعار مواد البناء في مصر
أسعار مواد البناء في مصر
علياء فوزى

استقرت أسعار مواد البناء في مصر على تراجع طفيف في أسعار الحديد والأسمنت خلال شهر يونيو الماضي.

ويقدم موقع “صدى البلد" أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء الموافق الأول يوليو 2026، ضمن النشرة التي يقدّم خلالها أسعار العديد من السلع والخدمات المتنوعة.

أسعار الحديد محليا  اليوم  الأربعاء 1 يوليو 2026: 

سجل سعر طن الحديد الاستثماري في مصر من 38337 جنيها للطن، وسجلت أسعار الحديد تسليم أرض المصنع مستويات تراوحت بين 40400 جنيه و37500 جنيه للطن، وفقًا لقوائم الأسعار المعلنة من الشركات المنتجة.

وسجل سعر حديد عز نحو 40000 جنيه للطن تسليم أرض المصنع.

بلغ سعر حديد بشاي للصلب نحو 39800 جنيه للطن تسليم أرض المصنع.

وصل سعر  حديد العتال 39500 جنيه للطن

وصل سعر  حديد المراكبي 39400 جنيه للطن.

سجل سعر حديد المصريين نحو  39400 جنيه للطن.

بلغ سعر حديد مصنع الكومي  نحو 38500 جنيه للطن.

وصل سعر حديد المعادي لنحو 38400 جنيه للطن 

استقر سعر حديد مصر ستيل عند 37.500 ألف جنيه للطن.

وسجل سعر حديد سرحان  نحو 37.500 ألف جنيه للطن .

أسعار  الأسمنت في مصر اليوم الأربعاء 1 يوليو 2026: 

سعر طن الأسمنت الأبيض

سجل أعلى سعر لطن الأسمنت الأبيض نحو 5500 جنيه. 

بلغ أدني سعر لطن الأسمنت الأبيض نحو 5100 جنيها.

وصل متوسط سعر طن الأسمنت الأبيض نحو 5300 جنيها.

سعر طن أسمنت بورتلاندي عادي 

سجل أعلى سعر لطن الأسمنت بورتلاندي عادي نحو 4500 جنيها. 

بلغ أدني سعر لطن الأسمنت بورتلاندي عادي نحو 3450 جنيه.

وصل متوسط سعر طن الأسمنت بورتلاندي عادي  نحو 3800 جنيها.

سعر طن أسمنت مخلوط

سجل أعلى سعر لطن الأسمنت المخلوط نحو 3700 جنيه. 

بلغ أدني سعر لطن الأسمنت  المخلوط عادي نحو 3400 جنيه.

وصل متوسط سعر طن الأسمنت المخلوط نحو 3600 جنيها.

أسعار مواد البناء أسعار الحديد أسعار الأسمنت سعر طن الأسمنت سعر طن الحديد

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