من الدخيلة إلى أمريكا.. استثمارات جديدة وخطة طموحة ترفع صادرات الأسمنت المصري إلى 1.3 مليون طن



شهد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، افتتاح صومعتي التصدير الجديدتين بمصنع شركة "تيتان مصر" بمنطقة الدخيلة، وذلك خلال جولتهم التفقدية لعدد من المصانع بالمحافظة، بحضور السفير اليوناني لدى مصر، وقيادات مجموعة تيتان العالمية، وعدد من مسؤولي وزارتي الصناعة والاستثمار والهيئات التابعة لهما.



نفاذ للأسواق العالمية



وأكد وزير الصناعة أن افتتاح الصومعتين الجديدتين وتصدير أول شحنة من الأسمنت المصري إلى الولايات المتحدة الأمريكية بإجمالي 38 ألف طن يمثلان إنجازاً مهماً يعكس قدرة الصناعة المصرية على النفاذ إلى الأسواق العالمية ذات المعايير الفنية والتنافسية المرتفعة، مشيداً باستثمارات مجموعة تيتان وجهودها في مجالات التطوير الصناعي والتوسع في استخدام الوقود البديل وإدارة المخلفات بما يتوافق مع توجهات الدولة نحو التنمية الصناعية المستدامة.



وأشار هاشم إلى أن المشروع الجديد، الذي بلغت استثماراته نحو 10 ملايين يورو، يجسد ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري والقطاع الصناعي، ويمثل خطوة مهمة لتعزيز القدرات التصديرية للصناعة الوطنية، لافتاً إلى أن الشركة بدأت تنفيذ خطة تستهدف الوصول بصادراتها إلى نحو 1.3 مليون طن بحلول عام 2028، بعد نجاحها في تصدير أول شحنة إلى السوق الأمريكية خلال مايو الماضي.



تعزيز تنافسية الأسمنت



وأوضح الوزير أن قطاع الأسمنت يمثل إحدى الركائز الأساسية للصناعة المصرية، سواء في دعم مشروعات التنمية العمرانية والبنية التحتية أو في تعزيز الصادرات الصناعية وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، مؤكداً أن التطور الكبير في القدرات الإنتاجية والتكنولوجية مكّن الشركات المصرية من المنافسة في الأسواق الإقليمية والعالمية.

وأضاف أن وزارة الصناعة تولي اهتماماً خاصاً بتعزيز تنافسية القطاع عبر ضمان استقرار سلاسل الإمداد، وتحسين كفاءة استخدام الموارد والطاقة، والتوسع في الصناعات المغذية وتعميق التصنيع المحلي، بما يسهم في زيادة القيمة المضافة ودعم القدرة التصديرية، مشيراً إلى أن استراتيجية الصناعة المصرية 2030 تستهدف رفع الصادرات الصناعية إلى 100 مليار دولار سنوياً.

أولوية للاستدامة.

وأكد هاشم أن ملف الاستدامة والاقتصاد الدائري وإعادة التدوير وخفض البصمة الكربونية يحتل موقعاً محورياً ضمن أولويات الوزارة، من خلال دعم التحول نحو الإنتاج الأكثر كفاءة واستدامة، والتوسع في استخدام الوقود البديل والطاقة المتجددة، ورفع كفاءة استهلاك الطاقة والموارد بما يعزز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الدولية.

وشدد الوزير على أن التحول نحو الإنتاج الأخضر لم يعد خياراً بل ضرورة حتمية، موضحاً أن الدولة تتجه للتوسع في إنتاج الأسمنت البوزولاني وزيادة الاعتماد على الوقود البديل والطاقة المتجددة، إلى جانب الالتزام بمتطلبات آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية (CBAM) لضمان استمرار نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق العالمية والحفاظ على تنافسيتها.



ربط الاستثمار والتصدير



من جانبه، أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن مشروع "تيتان" يجسد الربط بين الاستثمار والإنتاج والتصدير، ويسهم في تعزيز القدرات اللوجستية والتصديرية للصناعة المصرية، موضحاً أن التوسعات الجديدة تدعم جهود الدولة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للإنتاج والتصدير.

وأشار الوزير إلى أن الشركة تستهدف تصدير 300 ألف طن من الأسمنت إلى السوق الأمريكية كمرحلة أولى ترتفع إلى 1.3 مليون طن خلال عامين، لافتاً إلى أن دراسة المجموعة ضخ استثمارات إضافية بقيمة 20 مليون يورو تعكس ثقة المستثمرين الدوليين في السوق المصرية.

وأوضح فريد أن الحكومة تواصل العمل على تعزيز تنافسية المنتج المصري من خلال تطوير الموانئ والخدمات اللوجستية، ودعم المصانع المصدرة للتوافق مع المعايير الدولية، مؤكداً أن متطلبات الاستدامة وآليات الكربون الجديدة تمثل فرصة لتعزيز الصادرات المصرية وزيادة نفاذها للأسواق العالمية.



دعم للمستثمرين



وأضاف وزير الاستثمار أن الوزارة نفذت خلال النصف الأول من عام 2026 نحو 43 برنامجاً تدريبياً استفاد منها 1500 متدرب لتأهيل المصدرين للتعامل مع متطلبات الأسواق الدولية وآلية تعديل حدود الكربون الأوروبية، مؤكداً استمرار الدولة في مساندة المستثمرين الجادين ودعم التوسعات الصناعية التي تسهم في زيادة الإنتاج والصادرات وتوفير فرص العمل.



الإسكندرية مركز تصديري



من جانبه، أكد المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، أن افتتاح صوامع التصدير الجديدة يعكس طموح المصنع نحو التوسع والنمو، مشيراً إلى أن المحافظة بما تمتلكه من موقع استراتيجي وموانئ محورية ستظل وجهة جاذبة للاستثمارات الدولية الكبرى وداعماً رئيسياً للصناعات التصديرية والاستثمارات النوعية.

وأوضح المحافظ أن الإسكندرية تواصل تقديم كافة سبل الدعم لشركاء التنمية لضمان استمرار المشروعات الصناعية الكبرى في أداء دورها الريادي، معرباً عن تقديره للقائمين على هذا الإنجاز الذي يعزز مكانة الصناعة الوطنية ويدعم جهود الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.