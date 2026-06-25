بنوك صينية كبرى تشدد قيود خدمات تداول المعادن الثمينة للأفراد مع تراجع الأسعار

تتجه بنوك صينية كبرى إلى تشديد القيود على تداولات الأفراد في سوق المعادن النفيسة، في خطوة تستهدف الحد من المخاطر المرتبطة بالتقلبات الحادة التي شهدتها أسعار الذهب والفضة بعد سنوات من المكاسب القوية.

ووفقا لما أوردته وكالة بلومبرج، أعلن البنك الصناعي والتجاري الصيني (ICBC) ، أكبر بنك في البلاد من حيث الأصول، أنه سيتوقف عن تقديم خدمات الوساطة للأفراد لتداول المعادن النفيسة عبر بورصة شنغهاي للذهب اعتباراً من 24 يوليو المقبل، داعياً العملاء الحاليين إلى بيع مراكزهم أو إغلاقها قبل الموعد المحدد.

كما طلب بنك "تشاينا جوانجفا" من عملائه إغلاق مراكزهم الاستثمارية في المعادن النفيسة قبل نهاية جلسة الخميس، محذراً من تصفية المراكز قسريا بحلول نهاية الشهر في حال عدم الامتثال.

وفي المقابل، أوضح البنك أن المستثمرين لا يزال بإمكانهم الاستثمار عبر برامج الادخار التراكمي للذهب أو الصناديق المتداولة المرتبطة بأسعار المعادن النفيسة.

وتعد هذه الإجراءات أحدث حلقة في سلسلة من التدابير التنظيمية التي اتخذتها المؤسسات المالية الصينية للحد من المضاربات الفردية في سوق الذهب. فمنذ عام 2022، فرض البنك الصناعي والتجاري الصيني وعدد من البنوك الأخرى قيوداً على فتح مراكز جديدة للأفراد في العقود الرئيسية المتداولة ببورصة شنغهاي للذهب، مع الإبقاء على إمكانية بيع المراكز القائمة أو إغلاقها.

وقال سونج جيانجتشن، الباحث في أكاديمية قوانجدونج الجنوبية لسوق الذهب، إن الخطوة الجديدة لن يكون لها تأثير كبير على السوق، نظراً لأن القيود المفروضة على فتح المراكز الجديدة للأفراد مطبقة بالفعل منذ عدة سنوات.

وتأتي هذه التطورات في وقت تراجعت فيه أسعار الذهب الفورية إلى ما دون أربعة آلاف دولار للأوقية خلال الأسبوع الجاري، مواصلة الابتعاد عن المستويات القياسية التي سجلتها في يناير الماضي. وكان الذهب قد حقق مكاسب قوية خلال العامين السابقين، قبل أن تتراجع موجة الصعود بفعل تغير توقعات أسعار الفائدة وارتفاع حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية.

أرجعت البنوك الصينية قراراتها إلى اعتبارات إدارة المخاطر، مشيرة إلى أن القيود تشمل تداولات الذهب الفورية وعقود التسليم الأجل.

كما تأتي هذه الخطوات بعد إجراءات مماثلة اتخذتها في وقت سابق من العام بنوك أخرى، من بينها بنك الادخار البريدي الصيني وبنك "بينج أن "

وخلال العام الماضي، رفعت المؤسسات المالية الصينية تدريجياً متطلبات الاستثمار في المعادن النفيسة، مع تكثيف التحذيرات من مخاطر التقلبات السعرية التي تسببت في خسائر لعدد من المستثمرين، بمن فيهم بعض الصناديق الاستثمارية المتخصصة.

ورغم القيود الجديدة، لا يزال بإمكان المستثمرين الأفراد فتح حسابات لتداول العقود الآجلة عبر شركات الوساطة المالية، أو الاستثمار في خطط الادخار التراكمي للذهب التي تتيح شراء المعدن النفيس بشكل تدريجي على المدى الطويل.