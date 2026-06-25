نزل 34 قرشا في أسبوع.. سعر الدولار بالبنوك مساء اليوم

تراجع سعر الدولار في مواجهة الجنيه مع مستهل تعاملات مساء اليوم الخميس 25-6-2026 على مستوى البنوك المصرية.

الدولار يتراجع

فقد سعر الدولار ما يقرب من 34 قرشا من قيمته أمام الجنيه على أساس أسبوعي داخل البنوك المصرية.

سعر الدولار في البنك المركزي

وفقا لآخر تحديث سجله سعر الدولار في البنك المركزي المصري 49.46 جنيه للشراء و49.6 جنيه للبيع.

أقل سعر

وسجل أقل سعر دولار 49.37 جنيه للشراء و49.47 جنيه للبيع في بنوك " الإمارات دبي، الإسكندرية، فيصل الاسلامي".

بلغ ثاني أقل سعر دولار 49.45 جنيه للشراء و49.55 جنيه للبيع في بنوك " كريدي أجريكول، بيت التمويل الكويتي، الكويت الوطني، البركة، أبوظبي التجاري".

الدولار في معظم البنوك

سجل سعر الدولار في أغلب البنوك 49.47 جنيه للشراء و49.57 جنيه للبيع في بنوك" التعمير والاسكان، العربي الافريقي الدولي، العقاري المصري العربي، المصرف المتحد، قناة السويس، ميدبنك، التنمية الصناعية، المصري الخليجي، مصر، الأهلي المصري، المصرف العربي الدولي".

وسجل سعر الدولار 49.5 جنيه للشراء و49.6 جنيه للبيع في بنوك " الأهلي الكويتي، أبوظبي الأول، سايب".

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه 49.53 جنيه للشراء و49.63 جنيه في البنك التجاري الدولي CIB.

أعلى سعر

وصل أعلى سعر دولار 49.65 جنيه للشراء و49.75 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

وبلغ سعر ثاني أعلي دولار 49.59 جنيه للشراء و49.69 جنيه للبيع في بنوك " HSBC، نكست".