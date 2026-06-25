الدولار يواصل التراجع أمام الجنيه.. والعملة الأمريكية تهبط إلى مستويات 49 جنيهًا

واصل سعر صرف الدولار الأمريكي تراجعه أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم، الخميس 25 يونيو 2026، بعد سلسلة انخفاضات سريعة شهدتها السوق خلال الأيام الماضية، لينخفض من مستويات تجاوزت 52 جنيهًا إلى حدود 49 جنيهًا في فترة زمنية قصيرة.



أعلى سعر



وسجل مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر للدولار بين البنوك العاملة في السوق المحلية، عند 49.70 جنيه للشراء و49.80 جنيه للبيع، رغم التراجع الذي شهدته العملة الأمريكية مؤخرًا.



استقرار نسبي



وشهدت أسعار الدولار حالة من الاستقرار النسبي داخل معظم البنوك، حيث تراوحت أسعار الشراء بين 49.55 و49.59 جنيه، بينما تراوحت أسعار البيع بين 49.65 و49.69 جنيه.



البنوك الحكومية



وسجل الدولار في البنك الأهلي المصري وبنك مصر 49.57 جنيه للشراء و49.69 جنيه للبيع، وهي المستويات نفسها التي سجلها في عدد من البنوك الأخرى، من بينها البنك الأهلي الكويتي، والبنك المصري الخليجي، وبنك التنمية الصناعية، والمصرف المتحد.



أسعار متقاربة



كما بلغ سعر الدولار في بنك HSBC نحو 49.59 جنيه للشراء و49.69 جنيه للبيع، بينما سجل في البنك التجاري الدولي وبنك البركة 49.56 جنيه للشراء و49.66 جنيه للبيع، وسط تقارب واضح في الأسعار بين البنوك.



أقل سعر



وجاء بنك الإسكندرية ضمن أقل البنوك تسعيرًا للدولار، حيث سجل 49.47 جنيه للشراء و49.57 جنيه للبيع، فيما سجل بنك الشركة المصرفية 49.52 جنيه للشراء و49.62 جنيه للبيع.



ترقب الأسواق



وتترقب الأسواق المحلية تطورات سعر الصرف خلال الفترة المقبلة، في ظل استمرار تراجع الدولار وتحسن مستويات المعروض من النقد الأجنبي، الأمر الذي انعكس على أداء سوق الصرف وأسعار العملات الأجنبية داخل القطاع المصرفي.