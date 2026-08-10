ماجدة خير الله تنتقد طريقة تقديم حفل شيرين: في فرق بين المذيع والنباطشي

وجهت الناقدة الفنية ماجدة خيرالله انتقادات لاذعة لطريقة تقديم حفل شيرين عبدالوهاب، الذي أقيم الجمعة الماضية في الساحل.

وكتبت ماجدة خيرالله عبر حسابها الشخصي على موقع "فيسبوك": "في فرق بين مذيع بيقدم نجم في حفله، وبين نباطشي في فرح بلدي".

وكان قد شهد حفل الفنانة شيرين عبد الوهاب حضور عدد من ألمع نجوم الوسط الفني والإعلامي هم علياء بسيوني، محمود الليثي، هاني محروس، والإعلامية بسمة وهبة، الفنانة غادة عبد الرازق، والملحن عزيز الشافعي، الفنانة إلهام شاهين، الفنانة هالة صدقي.

وقدمت الإعلامية بسمة وهبة حفل الفنانة شيرين عبد الوهاب المقام مساء الجمعة في الساحل الشمالي تحت شعار "كامل العدد".