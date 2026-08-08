مش هتصدق.. سعر فستان شيرين عبد الوهاب في حفل الساحل يثير الجدل

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صور جديدة للفنانة شيرين عبد الوهاب، وذلك خلال إحيائها حفلا غنائيا مساء أمس في الساحل الشمالي.

تفاصيل إطلالة شيرين عبد الوهاب

تألقت شيرين عبد الوهاب في الحفل بإطلالة من اختيار الإستايلست سيدريك حداد، حيث ظهرت مرتدية فستان طويل ذا أكمام مكشوفة و اتسم التصميم باللون البيبي بلو الذي يتصدر أحدث صيحات موضة 2026.

قد حمل فستان شيرين عبد الوهاب في حفل الساحل الشمالي توقيع Needle & Thread، فيما بلغ سعر التصميم 35 ألف جنيه مصري مما أثار الدهشة بين متابعيها على السوشيال ميديا.

ومن الناحية الجمالية، بدت شيرين عبد الوهاب بخصلات شعرها البني المنسدلة، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها مما كشف عن جمالها.