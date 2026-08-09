سهير جودة تحتفي بعودة شيرين: نجمة اعتادت أن تضيء الساحة بصوتها وحضورها

أشادت الإعلامية سهير جودة بعودة الفنانة شيرين عبد الوهاب، مؤكدة أن غيابها لم يتمكن من إطفاء نجوميتها أو التأثير على مكانتها لدى الجمهور.

وقالت سهير جودة، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «شيرين عاد صوتك الذهبي»، مشيرة إلى أن الفنانة عادت من جديد وكأنها تؤكد في كل ظهور أن الغياب لا يمكن أن يطفئ نجمة اعتادت أن تضيء الساحة بصوتها وحضورها المختلف.

وأشادت الإعلامية بإطلالة شيرين عبد الوهاب، ووصفتها بالأنيقة، مؤكدة أن فستانها جمع بين البساطة والفخامة، وأن حضورها لا يحتاج إلى مبالغة حتى يخطف الأنظار.

كما تحدثت سهير جودة عن صوت شيرين، موضحة أنه لا يزال يحمل الإحساس الصادق والطاقة القوية التي عرفها الجمهور منذ بدايتها، معتبرة أن السنوات أضافت إلى صوتها مزيدًا من العمق والتأثير.

ولفتت إلى أن عودة شيرين لم تكن مميزة من الناحية الفنية فقط، وإنما حملت أيضًا حضورًا إنسانيًا دافئًا، جعل ظهورها يحظى بحالة من الشغف والترقب بين جمهورها.

كما أشادت سهير جودة بالدعم الذي قدمه الفنان محمود الليثي لشيرين، موضحة أن ظهوره بحماس ووقوفه إلى جانبها يعكس معنى الصداقة الحقيقية داخل الوسط الفني.

واختتمت سهير جودة حديثها بالتأكيد على أن شيرين عبد الوهاب لا تعود فقط للغناء، وإنما تؤكد في كل مرة أنها حالة فنية خاصة يصعب تكرارها، ولها مكانة ثابتة في قلوب جمهورها مهما تغيرت الظروف أو طال الغياب.