قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هجوم حوثي دام على المخا.. 7 قتـ.لى وإصابة 30 والدفاعات اليمنية تسقط 11 مسيرة
تفاصيل جديدة في جريمة التجمع الخامس.. أعمار الضحايا وشهادة الجيران تكشف مفاجآت
زلزال جديد يتصدر السوشيال ميديا.. والبحوث الفلكية تنفي حدوثه
كم عدد ركعات سنة صلاة الظهر القبلية؟.. الإفتاء تحسم الجدل
أحمد موسى يكشف تفاصيل قرارات حاسمة بشأن خطوط المحمول المسجلة بأسماء المواطنين
أسعار العملات الأجنبية اليوم الإثنين 10 أغسطس
موسكو تهاجم واشنطن: تصريحات أمريكا بشأن السلام في أوكرانيا تتناقض مع أفعالها
ملامح بريئة ونهاية مأساوية.. أول صور لضحايا جريمة التجمع الخامس
موعد صرف معاشات شهر سبتمبر 2026
دعاء إزالة الهم والغم والحزن الشديد بعد صلاة الفجر من السنة النبوية.. ردده الآن
ماذا ستفعل واشنطن| أحمد موسى يفتح النار على نتنياهو: هل يهدم مشروع ترامب للسلام؟
ريفيان R1S بمحركات كهربائية وتقنيات الدفع الكلي.. صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

سهير جودة تحتفي بعودة شيرين: نجمة اعتادت أن تضيء الساحة بصوتها وحضورها

شيرين
شيرين
يارا أمين

أشادت الإعلامية سهير جودة بعودة الفنانة شيرين عبد الوهاب، مؤكدة أن غيابها لم يتمكن من إطفاء نجوميتها أو التأثير على مكانتها لدى الجمهور.

وقالت سهير جودة، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «شيرين عاد صوتك الذهبي»، مشيرة إلى أن الفنانة عادت من جديد وكأنها تؤكد في كل ظهور أن الغياب لا يمكن أن يطفئ نجمة اعتادت أن تضيء الساحة بصوتها وحضورها المختلف.

وأشادت الإعلامية بإطلالة شيرين عبد الوهاب، ووصفتها بالأنيقة، مؤكدة أن فستانها جمع بين البساطة والفخامة، وأن حضورها لا يحتاج إلى مبالغة حتى يخطف الأنظار.

كما تحدثت سهير جودة عن صوت شيرين، موضحة أنه لا يزال يحمل الإحساس الصادق والطاقة القوية التي عرفها الجمهور منذ بدايتها، معتبرة أن السنوات أضافت إلى صوتها مزيدًا من العمق والتأثير.

ولفتت إلى أن عودة شيرين لم تكن مميزة من الناحية الفنية فقط، وإنما حملت أيضًا حضورًا إنسانيًا دافئًا، جعل ظهورها يحظى بحالة من الشغف والترقب بين جمهورها.

كما أشادت سهير جودة بالدعم الذي قدمه الفنان محمود الليثي لشيرين، موضحة أن ظهوره بحماس ووقوفه إلى جانبها يعكس معنى الصداقة الحقيقية داخل الوسط الفني.

واختتمت سهير جودة حديثها بالتأكيد على أن شيرين عبد الوهاب لا تعود فقط للغناء، وإنما تؤكد في كل مرة أنها حالة فنية خاصة يصعب تكرارها، ولها مكانة ثابتة في قلوب جمهورها مهما تغيرت الظروف أو طال الغياب.

سهير جودة عودة الفنانة شيرين عبد الوهاب شيرين عبد الوهاب شيرين عودة شيرين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كليات المرحلة الثانية

لو جايب 80% علمي علوم.. هذه الكليات متاحة في المرحلة الثانية

تنسيق الجامعات 2026

93.75 % للطب و93.12% للأسنان والعلاج الطبيعي 91.87%... مؤشرات تنسيق الجامعات 2026 علمي علوم قبل إعلان نتيجة المرحلة الأولى غدا

السيارة

كارثة تهز التجمع الخامس.. العثور على جثث أم وأولادها داخل سيارة والأب في الشقة

المجني عليهما

الجثمان الرابع.. العثور على جثة الأب بعد إنهاء حياة زوجته وابنتيه بالتجمع

تنسيق كليات علمي رياضة 2026

تنسيق الجامعات2026.. كليات تقبل من 60% علمي علوم ورياضة

المولد النبوي2026

3 أيام عطلة مرتقبة.. موعد إجازة المولد النبوي 2026

الزوج والزوجة

جريمة بشعة في التجمع الخامس..تفاصيل العثور على جثامين أسرة كاملة داخل سيارة مغطاة

تنسيق الجامعات 2026

رابط نتيجة المرحلة الأولي بـ تنسيق الجامعات 2026

ترشيحاتنا

الفتاة

إنتوا فلاحين ولا إيه؟.. فتاة تثير الجدل بتصريحاتها عن شباب الساحل: ماشيين عريانين

المعتمر

من شدة الحرارة.. سقوط معتمر أمام الكعبة بسبب ضربة شمس.. والأمن يتدخل لإنقاذه

السيدة تحطم السيارة

اتجوز عليا فحرقت قلبه.. سيدة تنتقم من زوجها بتحطيم سيارته لارتباطه بأخرى| شاهد

فيديو

وفاء مكي مع تقى الجيزاوي

وفاء مكي: محوشتش حاجة من الفن وأتمنى تقديم فيلم "حبيبي دائما" فى مسلسل |فيديو

فيلم فلسطيني على الطريق

تفاصيل عرض الفيلم الفلسطيني على الطريق في الدنمارك

وفاء مكي مع تقى الجيزاوي

وفاء مكي عن ميار الببلاوي: مفيش تواصل بنا ومش مسامحة أى حد ظلمني| فيديو

إيمان عبد اللطيف

تغطية خاصة| هل قررت التعليم التأجيل؟.. موعد بداية العام الدراسي الجديد بالمدارس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الآباء والأبناء.. بين عصارة الخبرة وحق الاختيار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: رفاهية الانهيار!

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: إنها أزمة ثقة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: العدالة المزيفة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: المايكرودراما.. هل هي مستقبل الدراما في العالم العربي؟

المزيد