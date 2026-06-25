البيضا بأقل من 60 جنيها بالمزرعة| انخفاض كبير فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم

حافظت أسعار الدواجن اليوم الخميس، على انخفاضها بالأسواق، وذلك ضمن سلسلة انخفاضات تدريجية أصابت سعر كيلو الفراخ ليهبط سعر كيلو الدواجن حوالى أكثر من 50 جنيهًا في ظل شهور قليلة.

أسعار الدواجن اليوم



وعاودت أسعار الدواجن البيضاء في المزرعة الانخفاض، حيث وصل سعر الكيلو لـ 55 جنيها بالمزرعة بعدما وصل إلى 63 جنيها منذ أيام، وتصل للمستهلك بسعر 67 جنيها، كما انخفضت أسعار الدواجن الأمهات عند حوالى 40 جنيها للكيلو وتصل للمستهلك بسعر 52 جنيها.

كما سجل سعر الكيلو من الدواجن الساسو "الفراخ الحمراء" 75 جنيها بعدما كان سعرها 102 جنيه وتصل للمستهلك بـ87 جنيهًا.

كذلك انخفض سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة إلى 105 جنيهات، وتصل للمستهلك بسعر 115 جنيهًا.



سعر كيلو البانيه



كما انخفض سعر كيلو البانيه بالتبعية اليوم من 250 إلى 160 و170 جنيهًا في بعض المحلات.

سعر الأوراك من 60لـ 80 جنيهًا.

وكيلو الأجنحة يتراوح بين 50 و60 جنيها.

سعر زوج الحمام 190 جنيهًا.



أسعار البيض

ويصل سعر كرتونة البيض الأحمر لـ 65 جنيها جملة، لتصل للمستهلك بسعر 75 جنيهًا بعدما كانت تباع للمستهلك بنحو 140 جنيها.

كما استقر سعر كرتونة البيض الأبيض عند 65 جنيها جملة لتباع للمستهلك بنحو 80 جنيهًا.

كما يبدأ سعر كرتونة البيض البلدي 100 جنيه جملة وللمستهلك بنحو 110 جنيهات.

من جانبه، أكد طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، أن إنتاج البيض في مصر ارتفع 14% خلال الفترة الأخيرة، ما أسهم في تعزيز المعروض بالسوق المحلية.

وقال سليمان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “يحدث في مصر”، عبر فضائية “إم بي سي مصر”، إنه تم فتح باب تصدير البيض، مشيرًا إلى أن مصر بدأت ولأول مرة تصدير منتجاتها إلى عدد من الأسواق والدول الجديدة.

وأضاف رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، أن القطاع يسعى إلى التوسع في إنتاج البيض المجفف، نظرًا لسهولة تخزينه لفترات طويلة، بما يدعم الصناعات الغذائية ويعزز فرص التصدير.