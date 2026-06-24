مربي دواجن: كرتونة البيض بالمزارع سجلت 72 جنيها وارتفاع الأعلاف ضغط على الإنتاج

أكد حسام داود، مربي الدواجن والطبيب البيطري، أن سعر كرتونة البيض في المزارع وصل إلى 72 جنيهًا، مشيرًا إلى وجود فائض في الإنتاج خلال الفترة الحالية.

وقال داود، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “يحدث في مصر”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أن وفرة المعروض تستدعي استقرار أسعار البيض بما يحقق التوازن بين المنتج والمستهلك، لافتًا إلى أن السوق تشهد كميات إنتاج تفوق احتياجاتها في بعض الفترات.

تكلفة الإنتاج ودورات التربية

وتابع أن سعر طن الأعلاف ارتفع بنحو 5 آلاف جنيه، وهو ما انعكس بصورة مباشرة على تكلفة الإنتاج ودورات التربية، مؤكدًا أن ارتفاع مدخلات الإنتاج يمثل أحد أبرز التحديات التي تواجه قطاع الدواجن.