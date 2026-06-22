«البيض البودرة» يفتح بابًا جديدًا للعملة الصعبة.. والأردن أول المستوردين



تشهد صناعة الدواجن في مصر طفرة جديدة على صعيد التصنيع الغذائي والتصدير، بعد نجاح الشركات المصرية في تصدير منتجات متطورة تعتمد على تكنولوجيا حديثة، وفي مقدمتها البيض السائل المبسطر وصفار البيض المجفف، في خطوة تعزز من القيمة المضافة للقطاع وتفتح آفاقًا أوسع أمام الصادرات المصرية.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أن القطاع يشهد تطورًا ملحوظًا في مجال الصناعات الغذائية المرتبطة بالدواجن، مشيرًا إلى أن مصر لم تعد تعتمد فقط على تصدير المنتجات التقليدية، بل بدأت في طرح منتجات جديدة ذات مواصفات عالمية قادرة على المنافسة في الأسواق الخارجية.



أول شحنة إلى الأردن.. والإمارات على قائمة المستوردين



وأوضح الزيني، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن أولى شحنات صفار البيض المجفف "بودرة البيض" انطلقت مؤخرًا إلى المملكة الأردنية الهاشمية، مؤكدًا أن هناك ترتيبات جارية لتصدير شحنات جديدة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة المقبلة، ضمن خطة تستهدف التوسع في الأسواق العربية وفتح منافذ تصديرية جديدة.

وأضاف أن هذه المنتجات يتم تجهيزها وفق أحدث النظم الفنية والتكنولوجية المعتمدة عالميًا، بما يضمن مطابقتها للمعايير الدولية الخاصة بالجودة وسلامة الغذاء.



30 طنًا في أول عملية تصدير



وكشف نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن أن حجم أول شحنة تصديرية بلغ نحو 30 طنًا، بما يعادل 30 ألف كيلو جرام من صفار البيض المجفف، وهو ما يعكس الثقة المتزايدة في المنتج المصري وقدرته على تلبية احتياجات الأسواق الخارجية.

وأشار إلى أن الطلب العالمي على منتجات البيض المصنعة يشهد نموًا مستمرًا، خاصة في قطاعات الصناعات الغذائية والحلويات والمخابز، وهو ما يخلق فرصًا واعدة أمام المنتج المصري لتعزيز حضوره في الأسواق الإقليمية والدولية.



صادرات متنوعة تتجاوز البيض التقليدي



وأكد الزيني أن الصادرات المصرية من قطاع الدواجن لا تقتصر على البيض التقليدي فقط، وإنما تشمل مجموعة واسعة من المنتجات، من بينها البيض المبسطر، والبيض المجفف، والدواجن المجمدة، وبيض التفريخ، فضلًا عن الكتاكيت.

ولفت إلى أن تنوع الصادرات يعكس التطور الذي شهده القطاع خلال السنوات الأخيرة، ويؤكد نجاح المنتج المصري في الحصول على ثقة الأسواق الخارجية والجهات الرقابية المعنية بسلامة الغذاء.



موافقات رقابية تعزز فرص الانتشار عالميًا



وشدد على أن حصول المنتجات المصرية على الاعتمادات والموافقات اللازمة من الجهات الرقابية المختصة بسلامة الغذاء يمثل عنصرًا أساسيًا في تعزيز فرص انتشارها عالميًا، كما يؤكد التزام الشركات المصرية بأعلى الاشتراطات الصحية والفنية المطلوبة في الأسواق المستوردة.

وأضاف أن هذه المعايير تفتح المجال أمام مزيد من التوسع في الأسواق العربية والأوروبية، وتدعم خطط الدولة الرامية إلى زيادة الصادرات الغذائية ورفع تنافسية المنتجات المصرية.



التصدير يدعم المربين ويوفر العملة الصعبة



وأوضح الزيني أن أهمية التصدير لا تقتصر على توفير النقد الأجنبي وزيادة حصيلة العملة الصعبة، بل تمتد إلى تحقيق التوازن داخل السوق المحلية من خلال استيعاب الفوائض الإنتاجية، الأمر الذي يساعد المربين على مواصلة الإنتاج والتوسع في مشروعاتهم.

وأشار إلى أن زيادة الصادرات تسهم كذلك في خلق فرص عمل جديدة، وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية داخل قطاع الدواجن والصناعات المرتبطة به.



قطاع الدواجن ركيزة لدعم الاقتصاد الوطني



واختتم نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن تصريحاته بالتأكيد على أن تنمية الصادرات الزراعية والغذائية، وعلى رأسها قطاع الدواجن، تمثل أحد المحاور الرئيسية لدعم الاقتصاد الوطني، خاصة في ظل تنامي الاعتراف الدولي بجودة المنتجات المصرية وقدرتها على المنافسة وتحقيق حضور قوي في الأسواق العالمية.