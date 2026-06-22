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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

كرتونة البيض أقل من 100 جنيه وكيلو الفراخ بـ 70 .. أسعار الدواجن واللحوم اليوم

أسعار الدواجن واللحوم اليوم الاثنين
أسعار الدواجن واللحوم اليوم الاثنين
رانيا أيمن

شهدت أسعار البيض والدواجن واللحوم في الأسواق المصرية اليوم الإثنين 22 يونيو 2026 حالة من التباين، ما بين ارتفاعات محدودة في بعض أصناف البيض، وتراجع في أسعار الدواجن، مقابل استقرار واضح في أسعار اللحوم الحمراء، وسط هدوء نسبي في حركة الطلب بالسوق.

أسعار البيض اليوم

سجلت أسعار البيض تحركات محدودة خلال تعاملات اليوم، حيث ارتفعت كرتونة البيض الأبيض إلى 99.58 جنيه بزيادة 3.33 جنيه.

كما ارتفع سعر البيضة البيضاء إلى 4.42 جنيه، والبيضة الحمراء إلى 4.58 جنيه بزيادات طفيفة.

سعر البيض اليوم

وفي المقابل، تراجع سعر كرتونة البيض البلدي إلى 121.39 جنيه بانخفاض 3.88 جنيه، بينما استقر سعر البيضة البلدي عند 5.05 جنيه تقريبًا مع تحرك طفيف.

أسعار الدواجن اليوم

تراجعت أسعار الدواجن الطازجة خلال تعاملات اليوم، حيث سجل الكيلو نحو 97.26 جنيه بانخفاض ملحوظ عن الأيام السابقة.

وسجلت أسعار الدواجن البيضاء في المزارع ما بين 59 إلى 60 جنيهًا للكيلو، بينما تراوح سعرها للمستهلك بين 69 إلى 74 جنيهًا حسب المنطقة.

اسعار الدواجن اليوم

كما سجلت الفراخ البلدي نحو 105 جنيهات في المزرعة، وتصل للمستهلك بحوالي 110 جنيهات للكيلو، فيما يظل البانيه الأعلى سعرًا بين منتجات الدواجن.

أسعار اللحوم اليوم

استقرت أسعار اللحوم الحمراء اليوم عند متوسط 429 جنيهًا للكيلو، مع حالة من الهدوء في حركة الأسعار داخل الأسواق، نتيجة توازن العرض والطلب واستقرار حركة البيع.

أسعار اللحوم اليوم أسعار الدواجن اليوم سعر كيلو الفراخ اليوم سعر كيلو البانيه اليوم سعر كرتونة البيض سعر البيض البلدي

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