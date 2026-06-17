قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
«الكوم الأحمر»: حمزة عبدالكريم لعب عندنا 3 سنوات ونصف.. وانتقل للأهلي في 2020
هل يجوز الجمع بين نية كفارة اليمين وصيام عاشوراء؟.. الإفتاء توضح رأي الشرع
ضياء رشوان: صدامات الدولة مع الإخوان بدأت منذ الأربعينيات.. وإرهاب ما بعد 2013 كان الأكثر عنفًا | فيديو
عقب هبوط قوي .. ارتفاع سعر الدواجن البيضاء اليوم الأربعاء في الأسواق
الأعلى سعرًا .. جرام الذهب عيار 24 الآن
الأمم المتحدة: انخفاض تبادل إطلاق النار بين حزب الله وجيش الاحتلال
«شبانة»: «فيفا» يستهدف الربح من كل تفصيلة في كأس العالم بما فيها استراحة شرب المياه
رمضان السيد: منتخب مصر استحق الفوز على بلجيكا.. وإمام عاشور ومرموش أضاعا فرصًا مُحققة
دعاء شهر المحرم 1448.. أفضل الأدعية المستحبة مع بداية العام الهجري الجديد
انخفاض ملحوظ .. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء 17-6-2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

عقب هبوط قوي .. ارتفاع سعر الدواجن البيضاء اليوم الأربعاء في الأسواق

الدواجن
الدواجن
آية الجارحي

ارتفعت أسعار الدواجن في الأسواق بنحو 3 جنيهات فقط، بعد هبوط قوي وصل  إجماليه إلى 31 جنيهًا في الكيلو.

ويقدّم موقع «صدى البلد» الإخباري أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء ، ضمن نشرته الخدمية اليومية.

وصعد سعر الدواجن بعد موجة قوية من التراجع الذي نتج عن زيادة المعروض في الأسواق، ووفرة الإنتاج الذي نتج عن قرارات وتوسعات اتخذها المنتجون منذ عدة أشهر عندما كانت الأسعار مرتفعة، وهو ما انعكس الآن على الأسواق في صورة انخفاضات متتالية في الأسعار.

أسعار الدواجن في مصر  

 تحرك سعر كيلو الدواجن البيضاء من مستوى الـ 71 إلى 79 جنيها من مستوى 80 جنيهًا وصولاً إلى مستوى الـ 86 جنيهًا ثم إلى 91 جنيها ثم هبطت لـ 86 جنيهًا ثم ارتفعت مجددا إلى 91 جنيهًا، ثم 96 جنيها للكيلو ثم 88 جنيهًا و85 جنيهًا ثم 76 جنيهًا ثم 70 جنيهًا  ثم 60 ثم ارتفعت إلى 63 الآن

 

أسعار الدواجن والبيض

ويقدم موقع «صدى البلد» الإخباري أسعار الدواجن والبيض اليوم الاربعاء  ، ضمن نشرته الخدمية اليومية.

سجل سعر كيلو الدواجن في المزارع اليوم نحو 63 جنيها ومن المفترض ان تراوح سعر الكيلو للمستهلك في الأسواق بين 73 و78 جنيها وفقًا لاختلاف المناطق وتكاليف النقل والتوزيع.

وتتأثر أسعار الدواجن والبيض بعدة عوامل، في مقدمتها حجم المعروض بالأسواق، وتكاليف الإنتاج، ومستويات الطلب، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على حركة الأسعار صعودًا أو هبوطًا.

أسعار الدواجن اليوم

وسجّلت أسعار الدواجن البيضاء 63 جنيها في المزارع، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح الان بين 73و78 جنيها للكيلو.

وسجّلت أسعار الدواجن الأمهات 40 جنيهًا للكيلو، لتصل إلى الأسواق بسعر يتراوح بين 50 و55 جنيها للكيلو.

وتراوح سعر الدواجن الساسو 90 جنيها بالمزرعة ليصل إلى الأسواق بنحو بين 100و105 جنيهات.

كما شهدت أسعار الدواجن حالة من التذبذب بين الهبوط والصعود خلال الفترة الماضية، بعد أن سجّلت ارتفاعًا كبيرًا الشهر الماضي تلاه تراجع قوي.

وأكد ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أنه رغم الأزمات والتحديات غير المسبوقة، تمتلك مصر اكتفاءً ذاتيًا من الدواجن والبيض.

وقال "الزيني"، في تصريحات تليفزيونية: "لدينا اكتفاء ذاتي من الدواجن والبيض".
 

من جهته، قال طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة: إن الدولة اتخذت العديد من الإجراءات للوصول إلى الاكتفاء الذاتي من منتجات الدواجن، وتصدر الفائض إلى الدول الأخرى.

وأضاف: "مصر تحتل مكانة متقدمة في هذه الصناعة"، مشيرًا إلى أن وزير الزراعة، منذ توليه الحقيبة الوزارية، يولي اهتمامًا كبيرًا بملف تصدير الفائض.


أسعار البيض اليوم

تراوح سعر البيض الأبيض بين 75 و90 جنيهًا للكرتونة.

تراوح سعر البيض الأحمر بين 80 و95 جنيهًا للكرتونة.

تراوح سعر البيض البلدي بين 110 و120 جنيهًا للكرتونة.

أسعار الكتاكيت اليوم

سعر  الكتكوت الأبيض "شركات": بين 10و11 جنيهًا.

الكتكوت "ساسو": 7 جنيهًا.

الكتكوت البلدي الحر: بين 6 و7 جنيهاً.

كتكوت فيومي 8جنيهاً.

بط مسكوفي 25 جنيهاً.

بط مولر  25 جنيهاً.

بط بيور  20 جنيهاً.

سمان عمر أسبوعين 8 جنيهات.
 

أسعار البانيه والأوراك اليوم

سعر الأوراك: بين 75و80 جنيهًا.

سعر البانيه: بين 180 و200 جنيه.

سعر الكبد والقوانص: 120 جنيهًا.

أسعار أجنحة الدواجن اليوم

كيلو الأجنحة: بين 50 و55 جنيهًا.

سعر زوج الحمام: 160 جنيهًا.

سعر البط: 140 لـ 160 جنيهًا.

سعر الأرانب: 150 جنيهًا.

الدواجن سعر الدواجن اليوم الدواجن البيضاء الدواجن الساسو سعر الفراخ اليوم أسعار الدواجن والبيض اليوم الاربعاء الكتكوت سعر البيض أسعار البانيه والأوراك اليوم أسعار أجنحة الدواجن اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد

«نزول النقطة» يُعلن بداية التحوّل.. طقس مُفاجئ يغيّر ملامح الصيف في مصر

الخبز

العيش هيبقى بفلوس على البطاقة .. ورئيس شعبة المخابز يكشف التفاصيل | فيديو

جيريمي دوكو

أزمة في منتخب بلجيكا | دوكو يفكر في مغادرة المونديال لهذا السبب

مستشفى الشاطبي

بعد حادث مستشفى الشاطبي | شهادات جديدة من داخل غرفة الولادة عن مشاهد صادمة .. الكواليس الكاملة

التصالح في مخالفات البناء

أبرز التعديلات على قانون التصالح فى مخالفات البناء الجديد

أتوبيس الساعة 12

أتوبيس الساعة 12 من الرعب على السوشيال ميديا إلى كواليس السينما .. القصة الكاملة

الزمالك

الزمالك يقترب من إنهاء أزمة القيد.. حسم 3 قضايا جديدة والإعلان الرسمي خلال ساعات

حمزة عبد الكريم

الكوم الأحمر يطالب بحقه في صفقة حمزة عبد الكريم.. ويهدد الأهلي بالتصعيد القانوني

ترشيحاتنا

وزير السياحة والآثار

وزير السياحة والآثار يلتقي رئيس وزراء صربيا خلال زيارته الحالية لمصر

وزير السياحة والآثار

شريف فتحي : مصر وجهة سياحية تعمل على مدار العام وتلبي مختلف أذواق الأجانب

البابا يستقبل مساعد وزير الخارجية للشؤون الثقافية

البابا تواضروس يبحث مع مساعد وزير الخارجية الترويج للسياحة الدينية في مصر

بالصور

الصيام يُحسّن صحة اللثة ويُقلّل الالتهابات.. دراسة تكشف فوائد غير متوقعة

الصيام يحسن صحة اللثة ويقلل الالتهابات
الصيام يحسن صحة اللثة ويقلل الالتهابات
الصيام يحسن صحة اللثة ويقلل الالتهابات

علاقة صادمة بين أدوية الكوليسترول وهشاشة العظام لدى كبار السن .. دراسة توضح

فائدة إضافة لأدوية الكوليسترول
فائدة إضافة لأدوية الكوليسترول
فائدة إضافة لأدوية الكوليسترول

طريقة عمل كب الشوكولاتة بالجيلي والفواكه.. حلوى صيفية مُنعشة

طريقة عمل كب الشوكولاتة بالجيلي والفواكه
طريقة عمل كب الشوكولاتة بالجيلي والفواكه
طريقة عمل كب الشوكولاتة بالجيلي والفواكه

أبيض × أسود.. فرح شعبان تخطف الأنظار بإطلالة صيفية أنيقة وبسيطة عبر إنستجرام | شاهد

فرح شعبان
فرح شعبان
فرح شعبان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ما الذي كشفه «ورد على فل وياسمين» عن المجتمع المصري؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك سنب كاي

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: سداد مستحقات الشركاء الأجانب.. حين تتحول الثقة إلى استثمار

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : أبناء على رصيف التفكك الأسري

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الواعظ

المزيد