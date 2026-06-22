تراجع أسعار 7 سلع غذائية وارتفاع السكر والشاي.. قائمة بأسعار اليوم

شهدت أسعار السلع الغذائية الأساسية في الأسواق المصرية اليوم الإثنين 22 يونيو 2026 حالة من التباين، حيث تراجعت أسعار 7 سلع غذائية على رأسها المكرونة المعبأة والبيض البلدي وزيت الذرة، مقابل ارتفاع أسعار عدد من السلع الأخرى أبرزها الشاي والسكر والدقيق.

أسعار البيض اليوم

ارتفع سعر كرتونة البيض ليسجل 99.58 جنيه بزيادة قدرها 3.33 جنيه.

وارتفع سعر البيضة البيضاء إلى 4.42 جنيه بزيادة 0.05 جنيه.

كما ارتفع سعر البيضة الحمراء إلى 4.58 جنيه بزيادة 0.03 جنيه.

في المقابل، تراجع سعر كرتونة البيض البلدي إلى 121.39 جنيه بانخفاض 3.88 جنيه، بينما ارتفع سعر البيضة البلدي إلى 5.05 جنيه بزيادة طفيفة بلغت 0.01 جنيه.

أسعار السلع التي انخفضت اليوم

تراجع سعر المكرونة المعبأة وزن 400 جرام إلى 23.14 جنيه بانخفاض 5.13 جنيه.

وانخفض سعر العدس الصحيح إلى 64.30 جنيه بتراجع 4.59 جنيه.

كما تراجع سعر البيض البلدي (كرتونة 30 بيضة) إلى 121.39 جنيه بانخفاض 3.88 جنيه.

وانخفض سعر زيت الذرة إلى 120.36 جنيه بتراجع 0.54 جنيه.

وتراجع سعر العدس الصحيح إلى 68.43 جنيه بانخفاض 0.46 جنيه.

كما انخفض سعر زيت عباد الشمس إلى 100.72 جنيه بتراجع 0.39 جنيه.

وانخفض سعر شاي ليبتون 40 جرام إلى 13.02 جنيه بتراجع 0.08 جنيه.

وتراجع سعر الأرز المعبأ إلى 34.79 جنيه بانخفاض 0.03 جنيه.

أسعار السلع التي ارتفعت اليوم

ارتفع سعر الشاي إلى 246.59 جنيه بزيادة 6.49 جنيه.

وصعد سعر السكر المعبأ إلى 36.14 جنيه بارتفاع 1.37 جنيه.

كما ارتفع سعر الدقيق المعبأ إلى 26.70 جنيه بزيادة 0.99 جنيه.

وارتفع سعر الفول المجروش إلى 62.08 جنيه بزيادة 0.42 جنيه.

وصعد سعر الفول المعبأ إلى 62.64 جنيه بارتفاع 0.33 جنيه.

كما ارتفع سعر المكرونة السائبة إلى 26.32 جنيه بزيادة 0.29 جنيه.

وارتفع سعر شاي العروسة 40 جرام إلى 11.12 جنيه بزيادة 0.13 جنيه.

وصعد سعر المكرونة المعبأة للكيلو إلى 28.30 جنيه بارتفاع 0.03 جنيه.

كما ارتفع سعر العدس الأصفر المعبأ إلى 67.47 جنيه بزيادة 0.02 جنيه.